Луцька вірусологічна лабораторія заперечила, що їй належать медичні відходи, виявлені муніципалами





Про це йдеться на сайті лабораторного центру.



Нагадаємо, муніципали



Аргументують тим, що за цією адресою знаходиться не лише вірусологічна лабораторія ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України». Частину приміщень та території займає лабораторія Держекоінспекції у Волинській області, ще частина приміщень є закинутими і ніким не використовуються.



У лабораторії заявляють, саме в цих закинутих приміщеннях і виявили медичні відходи. Також додають, що відходи не належать вірусологічній лабораторії, оскільки відходами лабораторії є одноразові халати та костюми біозахисту, шапочки, наконечники, кріопробірки та пробірки «Еппендорф». Одразу після використання відходи знезаражуються у визначеному приміщенні лабораторії, після чого збираються у мішки біобезпеки та автоклавуються.



"Відповідно до угоди по мірі накопичення відходи передаються та вивозяться спеціалізованим підприємством ТОВ «Укрресурси–2011», котре має ліцензію щодо поводження з відходами, в тому числі медичними. Останнє вивезення відбулося 07.07.2020р. в кількості близько 2 тонн", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський обласний лабораторний центр заперечує інформацію про те, що на території вірусологічної лабораторії у Луцьку знаходилися медичні відходи, зокрема - використані маски, рукавиці, шприци.Про це йдеться на сайті лабораторного центру.Нагадаємо, муніципали виявили у Луцьку неналежне утримання прилеглої території біля медичної лабораторії на вулиці Підгаєцькій, 13.Аргументують тим, що за цією адресою знаходиться не лише вірусологічна лабораторія ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України». Частину приміщень та території займає лабораторія Держекоінспекції у Волинській області, ще частина приміщень є закинутими і ніким не використовуються.У лабораторії заявляють, саме в цих закинутих приміщеннях і виявили медичні відходи. Також додають, що відходи не належать вірусологічній лабораторії, оскільки відходами лабораторії є одноразові халати та костюми біозахисту, шапочки, наконечники, кріопробірки та пробірки «Еппендорф». Одразу після використання відходи знезаражуються у визначеному приміщенні лабораторії, після чого збираються у мішки біобезпеки та автоклавуються."Відповідно до угоди по мірі накопичення відходи передаються та вивозяться спеціалізованим підприємством ТОВ «Укрресурси–2011», котре має ліцензію щодо поводження з відходами, в тому числі медичними. Останнє вивезення відбулося 07.07.2020р. в кількості близько 2 тонн", - йдеться у повідомленні.

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