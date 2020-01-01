Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 11 липня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с, під час грози подекуди 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 25-30º.



У Луцьку завтра, 11 липня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 27-29º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у суботу очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Місцями гроза.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 5-10 м/с, під час грози подекуди 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 25-30º.У Луцьку завтра, 11 липня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 27-29º.

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