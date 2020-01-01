12 липня в одному з районів Волині працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС
Сьогодні, 21:18
Через складну епідемічну ситуацію, 12-го липня у Камінь-Каширському районі заборонили роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів.
У цей день в районі дозволилм працювати лише аптекам, закладам торгівлі продуктами харчування і пальним, - йдеться на сайті Камінь-Каширської райдержадміністрації.
Відповідне рішення прийняли під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося сьогодні, 10 липня 2020 року, під керівництвом першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Михаліка.
Як зазначила завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Оксана Мазур, поточна епідемічна ситуація бажає бути кращою, адже Камінь-Каширський – на першому місці серед районів області за рівнем захворюваності на COVID-19. За словами Оксани Михайлівни, інцидентність у порівнянні з минулим тижнем зменшилася, але все ще значно перевищує допустимі норми, встановлені МОЗ. Так, на сьогодні в районі цей показник становить 65,3, а рекомендований – менше, ніж 12 людей на 100 тисяч населення. Зберігаються 2 активних вогнища захворювання: місто та село Раків Ліс.
"Ми усвідомлюємо всю серйозність становища, в якому нині опинився приватний сектор економіки. Разом з тим, не можемо нехтувати здоров’ям і життям краян, позаяк статистика невтішна. Тому поки попередньо прийняті карантинні заходи залишаються в силі. А враховуючи, що на ці вихідні прогнозується велике скупчення людей, ми змушені приймати відповідні рішення, аби не допустити загострення ситуації. Просимо розуміння та терпіння", – резюмував перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У цей день в районі дозволилм працювати лише аптекам, закладам торгівлі продуктами харчування і пальним, - йдеться на сайті Камінь-Каширської райдержадміністрації.
Відповідне рішення прийняли під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося сьогодні, 10 липня 2020 року, під керівництвом першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Михаліка.
Як зазначила завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Оксана Мазур, поточна епідемічна ситуація бажає бути кращою, адже Камінь-Каширський – на першому місці серед районів області за рівнем захворюваності на COVID-19. За словами Оксани Михайлівни, інцидентність у порівнянні з минулим тижнем зменшилася, але все ще значно перевищує допустимі норми, встановлені МОЗ. Так, на сьогодні в районі цей показник становить 65,3, а рекомендований – менше, ніж 12 людей на 100 тисяч населення. Зберігаються 2 активних вогнища захворювання: місто та село Раків Ліс.
"Ми усвідомлюємо всю серйозність становища, в якому нині опинився приватний сектор економіки. Разом з тим, не можемо нехтувати здоров’ям і життям краян, позаяк статистика невтішна. Тому поки попередньо прийняті карантинні заходи залишаються в силі. А враховуючи, що на ці вихідні прогнозується велике скупчення людей, ми змушені приймати відповідні рішення, аби не допустити загострення ситуації. Просимо розуміння та терпіння", – резюмував перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі відкриють музей жертв «геноциду на Волині»
Сьогодні, 22:01
12 липня в одному з районів Волині працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС
Сьогодні, 21:18
Луцький прикордонний загін відзначив 102-гу річницю. ФОТО
Сьогодні, 20:18
Луцька вірусологічна лабораторія заперечила, що їй належать медичні відходи, виявлені муніципалами
Сьогодні, 20:14