вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

12 липня в одному з районів Волині працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС

12 липня в одному з районів Волині працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС
Через складну епідемічну ситуацію, 12-го липня у Камінь-Каширському районі заборонили роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів.

У цей день в районі дозволилм працювати лише аптекам, закладам торгівлі продуктами харчування і пальним, - йдеться на сайті Камінь-Каширської райдержадміністрації.

Відповідне рішення прийняли під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося сьогодні, 10 липня 2020 року, під керівництвом першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Михаліка.

Як зазначила завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Оксана Мазур, поточна епідемічна ситуація бажає бути кращою, адже Камінь-Каширський – на першому місці серед районів області за рівнем захворюваності на COVID-19. За словами Оксани Михайлівни, інцидентність у порівнянні з минулим тижнем зменшилася, але все ще значно перевищує допустимі норми, встановлені МОЗ. Так, на сьогодні в районі цей показник становить 65,3, а рекомендований – менше, ніж 12 людей на 100 тисяч населення. Зберігаються 2 активних вогнища захворювання: місто та село Раків Ліс.

"Ми усвідомлюємо всю серйозність становища, в якому нині опинився приватний сектор економіки. Разом з тим, не можемо нехтувати здоров’ям і життям краян, позаяк статистика невтішна. Тому поки попередньо прийняті карантинні заходи залишаються в силі. А враховуючи, що на ці вихідні прогнозується велике скупчення людей, ми змушені приймати відповідні рішення, аби не допустити загострення ситуації. Просимо розуміння та терпіння", – резюмував перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, Волинь, Камінь-Каширський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі відкриють музей жертв «геноциду на Волині»
Сьогодні, 22:01
12 липня в одному з районів Волині працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС
Сьогодні, 21:18
У селі на Волині у жінки на городі знайшли понад тисячу кущів рослин маку. ФОТО
Сьогодні, 20:47
Луцький прикордонний загін відзначив 102-гу річницю. ФОТО
Сьогодні, 20:18
Луцька вірусологічна лабораторія заперечила, що їй належать медичні відходи, виявлені муніципалами
Сьогодні, 20:14
Схожі новини
На Волині літнім майданчикам кафе та ресторанів можуть дозволити працювати до опівночі На Волині літнім майданчикам кафе та ресторанів можуть дозволити працювати до опівночі
06 липень, 16:02
Волинь – серед 8 областей, які не можуть пом'якшувати карантину Волинь – серед 8 областей, які не можуть пом'якшувати карантину
05 липень, 16:29
На Волині перевірили ринки, магазини, кафе на дотримання вимог карантину: скільки виявили порушень На Волині перевірили ринки, магазини, кафе на дотримання вимог карантину: скільки виявили порушень
03 липень, 12:34
На Шацьких озерах та в інших місцях масового відпочинку посилили карантин На Шацьких озерах та в інших місцях масового відпочинку посилили карантин
02 липень, 21:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі відкриють музей жертв «геноциду на Волині»
Сьогодні, 22:01
 0
12 липня в одному з районів Волині працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС
Сьогодні, 21:18
 0
У селі на Волині у жінки на городі знайшли понад тисячу кущів рослин маку. ФОТО
Сьогодні, 20:47
 0
Луцький прикордонний загін відзначив 102-гу річницю. ФОТО
Сьогодні, 20:18
 0
Луцька вірусологічна лабораторія заперечила, що їй належать медичні відходи, виявлені муніципалами
Сьогодні, 20:14
 0
Медіа
відео
1/8