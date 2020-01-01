вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині відключать газ

У місті на Волині відключать газ
У місті Рожищі через планові перевірки та ремонт мереж планують відключити газопостачання.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Рожищенської районної ради.

"З метою підготовки мереж для безперебійного газопостачання в опалювальний період, працівниками Ковельського відділення АТ «Волиньгаз» будуть проводитись ремонтно-профілактичні роботи на підвідному газопроводі високого тиску в Рожищі на вул. Чкалова", - йдеться на сайті міськради.

Газопостачання тимчасово припинять на таких вулицях: Г. Мазепи, Залізнична, Чкалова, Ломоносова, Мендєлєєва та Терешкової.

Мешканці районного центру залишаться без газопостачання з 9:00 до 17:00 год у вівторок, 14 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, Волинь, Рожище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині відключать газ
Сьогодні, 05:21
У Луцьку побільшало інспекторів з паркування. ФОТО
Сьогодні, 04:16
На Закарпатті строковик хотів «зливати» контрабандистам переміщення прикордонників
Сьогодні, 03:17
У Луцьку відбудеться міжнародна медична конференція
Сьогодні, 02:15
У столиці в дитячій пісочниці знайшли гранату
Сьогодні, 01:14
Схожі новини
Волинські гітаристи вибороли гран-прі міжнародного фестивалю. ФОТО Волинські гітаристи вибороли гран-прі міжнародного фестивалю. ФОТО
07 липень, 02:15
На Волині зріс тариф на доставку газу На Волині зріс тариф на доставку газу
02 липень, 12:30
Українці зможуть обирати постачальника газу Українці зможуть обирати постачальника газу
11 червень, 01:09
На Волині з липня подорожчає абонплата за газ На Волині з липня подорожчає абонплата за газ
10 червень, 09:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині відключать газ
Сьогодні, 05:21
 0
У Луцьку побільшало інспекторів з паркування. ФОТО
Сьогодні, 04:16
 0
На Закарпатті строковик хотів «зливати» контрабандистам переміщення прикордонників
Сьогодні, 03:17
 0
У Луцьку відбудеться міжнародна медична конференція
Сьогодні, 02:15
 0
У столиці в дитячій пісочниці знайшли гранату
Сьогодні, 01:14
 0
Медіа
відео
1/8