У місті на Волині відключать газ
Сьогодні, 05:21
У місті Рожищі через планові перевірки та ремонт мереж планують відключити газопостачання.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Рожищенської районної ради.
"З метою підготовки мереж для безперебійного газопостачання в опалювальний період, працівниками Ковельського відділення АТ «Волиньгаз» будуть проводитись ремонтно-профілактичні роботи на підвідному газопроводі високого тиску в Рожищі на вул. Чкалова", - йдеться на сайті міськради.
Газопостачання тимчасово припинять на таких вулицях: Г. Мазепи, Залізнична, Чкалова, Ломоносова, Мендєлєєва та Терешкової.
Мешканці районного центру залишаться без газопостачання з 9:00 до 17:00 год у вівторок, 14 липня.
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Про це йдеться у повідомленні на сайті Рожищенської районної ради.
"З метою підготовки мереж для безперебійного газопостачання в опалювальний період, працівниками Ковельського відділення АТ «Волиньгаз» будуть проводитись ремонтно-профілактичні роботи на підвідному газопроводі високого тиску в Рожищі на вул. Чкалова", - йдеться на сайті міськради.
Газопостачання тимчасово припинять на таких вулицях: Г. Мазепи, Залізнична, Чкалова, Ломоносова, Мендєлєєва та Терешкової.
Мешканці районного центру залишаться без газопостачання з 9:00 до 17:00 год у вівторок, 14 липня.
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