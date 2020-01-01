У місті на Волині відключать газ

У місті Рожищі через планові перевірки та ремонт мереж планують відключити газопостачання.Про це йдеться у повідомленні на сайті Рожищенської районної ради."З метою підготовки мереж для безперебійного газопостачання в опалювальний період, працівниками Ковельського відділення АТ «Волиньгаз» будуть проводитись ремонтно-профілактичні роботи на підвідному газопроводі високого тиску в Рожищі на вул. Чкалова", - йдеться на сайті міськради.Газопостачання тимчасово припинять на таких вулицях: Г. Мазепи, Залізнична, Чкалова, Ломоносова, Мендєлєєва та Терешкової.Мешканці районного центру залишаться без газопостачання з 9:00 до 17:00 год у вівторок, 14 липня.