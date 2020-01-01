У Луцьку відбудеться міжнародна медична конференція
Сьогодні, 02:15
В обласному центрі Волині в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна відбудеться міжнародна медична конференція.
Міжнародна наукова конференція на тему: «Безпека у сфері охорони здоров'я на території Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна» запланована на 5-6 листопада 2020 року за організації ПТС Польща-Білорусь-Україна та Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, - йдеться на сайті Луцькради.
Під час Міжнародної Конференції організатори мають на меті спонукати вчених проаналізувати питання безпеки у сфері охорони здоров'я в контексті проєктів, що реалізуються в рамках Програми. Отож учасники матимуть змогу обговорити наступні теми:
- Підвищення ефективності профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями.
- Соціально-економічні наслідки епідеміологічних ситуацій.
Координація діяльності служб та інспекцій у разі виникнення епідеміологічних загроз.
- Достовірне інформування про загрози, пов'язані з епідемією, різними інформаційними центрами (включаючи державні установи та засоби масової інформації).
- Різноманітність позицій і думок експертів та вчених з питань протидії загрозам пандемії.
Отримати детальнішу інформацію про захід та зареєструватися для участі у ньому можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Міжнародна наукова конференція на тему: «Безпека у сфері охорони здоров'я на території Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна» запланована на 5-6 листопада 2020 року за організації ПТС Польща-Білорусь-Україна та Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, - йдеться на сайті Луцькради.
Під час Міжнародної Конференції організатори мають на меті спонукати вчених проаналізувати питання безпеки у сфері охорони здоров'я в контексті проєктів, що реалізуються в рамках Програми. Отож учасники матимуть змогу обговорити наступні теми:
- Підвищення ефективності профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями.
- Соціально-економічні наслідки епідеміологічних ситуацій.
Координація діяльності служб та інспекцій у разі виникнення епідеміологічних загроз.
- Достовірне інформування про загрози, пов'язані з епідемією, різними інформаційними центрами (включаючи державні установи та засоби масової інформації).
- Різноманітність позицій і думок експертів та вчених з питань протидії загрозам пандемії.
Отримати детальнішу інформацію про захід та зареєструватися для участі у ньому можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відбудеться міжнародна медична конференція
Сьогодні, 02:15
У столиці в дитячій пісочниці знайшли гранату
Сьогодні, 01:14
На пасіці Маневицького лісгоспу викачали перший мед. ФОТО, ВІДЕО
10 липень, 23:06