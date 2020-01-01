У Луцьку відбудеться міжнародна медична конференція





Міжнародна наукова конференція на тему: «Безпека у сфері охорони здоров'я на території Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна» запланована на 5-6 листопада 2020 року за організації ПТС Польща-Білорусь-Україна та Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, - йдеться на сайті Луцькради.



Під час Міжнародної Конференції організатори мають на меті спонукати вчених проаналізувати питання безпеки у сфері охорони здоров'я в контексті проєктів, що реалізуються в рамках Програми. Отож учасники матимуть змогу обговорити наступні теми:



- Підвищення ефективності профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями.



- Соціально-економічні наслідки епідеміологічних ситуацій.

Координація діяльності служб та інспекцій у разі виникнення епідеміологічних загроз.



- Достовірне інформування про загрози, пов'язані з епідемією, різними інформаційними центрами (включаючи державні установи та засоби масової інформації).



- Різноманітність позицій і думок експертів та вчених з питань протидії загрозам пандемії.



Отримати детальнішу інформацію про захід та зареєструватися для участі у ньому можна

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