У Польщі відкриють музей жертв «геноциду на Волині»

Яцек Сасін оголосив у п’ятницю про плани створити в Холмі Інститут правди та примирення та Музей "жертв геноциду на Волині".



Про це повідомляє



Відзначається, що оголошенням і публічним підписанням концепції створення двох нових інституцій уряд Польщі започаткував відзначення 77-ї річниці волинської трагедії.



"Єврейська нація змогла вшанувати пам'ять жертв геноциду та створити Інститут Яд Вашем, і ми також зобов'язані такою пам’яттю загиблим полякам та всім, хто постраждав на Волині", - заявив віцепрем’єр-міністр Польщі.



Він назвав це надзвичайно важливою історичною ініціативою, яка відновить пам’ять "про злочин геноциду та його жертв".



За словами Сасіна, у Холмі також вшанують українців, які рятували життя своїх сусідів чи польських членів їхніх родин.



"Це ініціатива 21 століття, яка зробить Холм центром історичної пам’яті про польські прикордонні райони", - заявив заступник польського прем’єра.



Він додав, що це буде спільна справа президента Анджея Дуди, уряду Польщі та органів місцевого самоврядування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Віцепрем'єр-міністр Польщіоголосив у п’ятницю про плани створити в Холмі Інститут правди та примирення та Музей "жертв геноциду на Волині".Про це повідомляє "Європейська правда " з посиланням на Radio Lublin.Відзначається, що оголошенням і публічним підписанням концепції створення двох нових інституцій уряд Польщі започаткував відзначення 77-ї річниці волинської трагедії."Єврейська нація змогла вшанувати пам'ять жертв геноциду та створити Інститут Яд Вашем, і ми також зобов'язані такою пам’яттю загиблим полякам та всім, хто постраждав на Волині", - заявив віцепрем’єр-міністр Польщі.Він назвав це надзвичайно важливою історичною ініціативою, яка відновить пам’ять "про злочин геноциду та його жертв".За словами Сасіна, у Холмі також вшанують українців, які рятували життя своїх сусідів чи польських членів їхніх родин."Це ініціатива 21 століття, яка зробить Холм центром історичної пам’яті про польські прикордонні райони", - заявив заступник польського прем’єра.Він додав, що це буде спільна справа президента Анджея Дуди, уряду Польщі та органів місцевого самоврядування.

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