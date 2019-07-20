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Волинське село показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Волинське село показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Про Село Грибовиця Іваничівського району зняли ролик з висоти пташиного польоту.

Про це повідомляє БУГ.

Яблуневі садки та плантації ягід розкривають по-особливому красу села з неба.

Якщо вдатися до історії, перша згадка про село припадає на середину XV століття . В той час воно перебувало у складі Володимирського повіту Волинського воєводства Великого князівства Литовського. Після 1939 року село увійшло до Іваничівського району.


В Грибовиці є школа, дитсадок, Будинок культури, фельдшерсько-акушерський пункт та розвинена інфраструктура. Унікальною пам’яткою архітектури Грибовиці є Покровська церква, побудована в центрі села.




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Теги: Волинь, краєвиди, Грибовиця
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