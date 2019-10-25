На пасіці Маневицького лісгоспу викачали перший мед. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 23:06
У ДП Маневицьке лісове господарство розпочали викачку першого цьогоріч лісового меду.
Перший медозбір розпочали в першій половині липня, - йдеться на сторінці Маневицького лісгоспу.
Перший у цьому році мед уже заготовили у Ново-Червищанському, Соф’янівському та Галузійському лісництвах.
Пасічник Ново-Червищанського лісництва Роман Домальчук, розповідає, що викачка меду є досить відповідальною. Попередньо оглядають корпуси з медовими рамками.
З вулика для відкачування відбирають ті стільники, які запечатані на одну третю, такий мед вважається зрілим. Перед відкачуванням меду запечатані стільники знімають пасічним ножем.
Далі підготовлюють медогонку до медозбору. Стільники з медом встановлюють в касети медогонки (вміщує 4 рамки). Рукоятку медогонки спочатку обертають повільно, поступово збільшуючи швидкість. Після часткової відкачування меду з одного боку стільника касети з рамками повертають і мед повністю відкачують з протилежного боку, обертаючи ручку медогонки в зворотному напрямку.
Потім касети знову приводять в початкове положення і завершують відкачування меду з першого боку стільника. Відкачувати відразу весь мед з обох сторін сота не слід, так як під впливом сили тяжіння сота може зламатися.
Опісля відкачаний мед зливають через кран, у попередньо підготовлену ємність на яку прикріпляють решітку-фільтр.
Звільнені від меду рамки очищають від воску, прополісу і знову встановлюють у вулик.
Періодичність відкачки меду залежить від сили бджолиних сімей і сформованих погодних умов.
ДП «Маневицьке лісове господарство» уже активно реалізовує мед лісовий.
На фото пасіка Галузійського лісництва.
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Перший медозбір розпочали в першій половині липня, - йдеться на сторінці Маневицького лісгоспу.
Перший у цьому році мед уже заготовили у Ново-Червищанському, Соф’янівському та Галузійському лісництвах.
Пасічник Ново-Червищанського лісництва Роман Домальчук, розповідає, що викачка меду є досить відповідальною. Попередньо оглядають корпуси з медовими рамками.
З вулика для відкачування відбирають ті стільники, які запечатані на одну третю, такий мед вважається зрілим. Перед відкачуванням меду запечатані стільники знімають пасічним ножем.
Далі підготовлюють медогонку до медозбору. Стільники з медом встановлюють в касети медогонки (вміщує 4 рамки). Рукоятку медогонки спочатку обертають повільно, поступово збільшуючи швидкість. Після часткової відкачування меду з одного боку стільника касети з рамками повертають і мед повністю відкачують з протилежного боку, обертаючи ручку медогонки в зворотному напрямку.
Потім касети знову приводять в початкове положення і завершують відкачування меду з першого боку стільника. Відкачувати відразу весь мед з обох сторін сота не слід, так як під впливом сили тяжіння сота може зламатися.
Опісля відкачаний мед зливають через кран, у попередньо підготовлену ємність на яку прикріпляють решітку-фільтр.
Звільнені від меду рамки очищають від воску, прополісу і знову встановлюють у вулик.
Періодичність відкачки меду залежить від сили бджолиних сімей і сформованих погодних умов.
ДП «Маневицьке лісове господарство» уже активно реалізовує мед лісовий.
На фото пасіка Галузійського лісництва.
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