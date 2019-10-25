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На пасіці Маневицького лісгоспу викачали перший мед. ФОТО, ВІДЕО

На пасіці Маневицького лісгоспу викачали перший мед. ФОТО, ВІДЕО
У ДП Маневицьке лісове господарство розпочали викачку першого цьогоріч лісового меду.

Перший медозбір розпочали в першій половині липня, - йдеться на сторінці Маневицького лісгоспу.

Перший у цьому році мед уже заготовили у Ново-Червищанському, Соф’янівському та Галузійському лісництвах.

Пасічник Ново-Червищанського лісництва Роман Домальчук, розповідає, що викачка меду є досить відповідальною. Попередньо оглядають корпуси з медовими рамками.

На пасіці Маневицького лісгоспу викачали перший мед. ФОТО, ВІДЕО


З вулика для відкачування відбирають ті стільники, які запечатані на одну третю, такий мед вважається зрілим. Перед відкачуванням меду запечатані стільники знімають пасічним ножем.
На пасіці Маневицького лісгоспу викачали перший мед. ФОТО, ВІДЕО

Далі підготовлюють медогонку до медозбору. Стільники з медом встановлюють в касети медогонки (вміщує 4 рамки). Рукоятку медогонки спочатку обертають повільно, поступово збільшуючи швидкість. Після часткової відкачування меду з одного боку стільника касети з рамками повертають і мед повністю відкачують з протилежного боку, обертаючи ручку медогонки в зворотному напрямку.
На пасіці Маневицького лісгоспу викачали перший мед. ФОТО, ВІДЕО

Потім касети знову приводять в початкове положення і завершують відкачування меду з першого боку стільника. Відкачувати відразу весь мед з обох сторін сота не слід, так як під впливом сили тяжіння сота може зламатися.

Опісля відкачаний мед зливають через кран, у попередньо підготовлену ємність на яку прикріпляють решітку-фільтр.

Звільнені від меду рамки очищають від воску, прополісу і знову встановлюють у вулик.

Періодичність відкачки меду залежить від сили бджолиних сімей і сформованих погодних умов.

ДП «Маневицьке лісове господарство» уже активно реалізовує мед лісовий.

На фото пасіка Галузійського лісництва.


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Теги: ліс, Маневичі
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