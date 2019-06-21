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На погашення зарплатного боргу перед шахтарями в Держбюджеті передбачили мільярд

На погашення зарплатного боргу перед шахтарями в Держбюджеті передбачили мільярд
Цього року в Державному бюджеті додатково передбачать не менше мільярда гривень на погашення заборгованості перед шахтарями.

Заборгованість перед шахтарями формувалась більше 10 років. Про це заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", - пише РБК-Україна.

За її словами, шахтарська галузь в Україні десятки років розкрадалась. Так, більшість сьогоднішньої заборгованості перед шахтарями формувалась з 2008-го року.

"Сьогодні ми виплачуємо всю поточну заборгованість. В нас є заборгованості накопичені, старі. Ми будемо з ними працювати. Цього року в бюджеті передбачено і буде додатково передбачено не менше мільярда гривень для того, щоб шахтарі вчасно отримали зарплату", - додала Ковалів.

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Теги: гроші, борг, шахтарі
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