На погашення зарплатного боргу перед шахтарями в Держбюджеті передбачили мільярд
Сьогодні, 00:13
Цього року в Державному бюджеті додатково передбачать не менше мільярда гривень на погашення заборгованості перед шахтарями.
Заборгованість перед шахтарями формувалась більше 10 років. Про це заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", - пише РБК-Україна.
За її словами, шахтарська галузь в Україні десятки років розкрадалась. Так, більшість сьогоднішньої заборгованості перед шахтарями формувалась з 2008-го року.
"Сьогодні ми виплачуємо всю поточну заборгованість. В нас є заборгованості накопичені, старі. Ми будемо з ними працювати. Цього року в бюджеті передбачено і буде додатково передбачено не менше мільярда гривень для того, щоб шахтарі вчасно отримали зарплату", - додала Ковалів.
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Заборгованість перед шахтарями формувалась більше 10 років. Про це заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", - пише РБК-Україна.
За її словами, шахтарська галузь в Україні десятки років розкрадалась. Так, більшість сьогоднішньої заборгованості перед шахтарями формувалась з 2008-го року.
"Сьогодні ми виплачуємо всю поточну заборгованість. В нас є заборгованості накопичені, старі. Ми будемо з ними працювати. Цього року в бюджеті передбачено і буде додатково передбачено не менше мільярда гривень для того, щоб шахтарі вчасно отримали зарплату", - додала Ковалів.
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