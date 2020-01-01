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У столиці в дитячій пісочниці знайшли гранату

У столиці в дитячій пісочниці знайшли гранату
У Подільському районі Києва, біля одного з житлових комплексів, у дитячій пісочниці виявили гранату приблизно часів Другої Світової війни.

Про це повідомляє УНН.

У пресслужбі Подільського управління поліції ГУНП у місті Києві, відповідаючи на питання чи дійсно біля комплексу "Варшавський" у дитячій пісочниці було виявлено гранату, у поліції повідомили: "Була інформація, що знайшли гранату приблизно часів Другої світової війни".

"На місці працювали співробітники ДСНС, наскільки я знаю, вони її вилучили для утилізації", - додали у пресслужбі.

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Теги: Київ, поліція
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