У столиці в дитячій пісочниці знайшли гранату
Сьогодні, 01:14
У Подільському районі Києва, біля одного з житлових комплексів, у дитячій пісочниці виявили гранату приблизно часів Другої Світової війни.
Про це повідомляє УНН.
У пресслужбі Подільського управління поліції ГУНП у місті Києві, відповідаючи на питання чи дійсно біля комплексу "Варшавський" у дитячій пісочниці було виявлено гранату, у поліції повідомили: "Була інформація, що знайшли гранату приблизно часів Другої світової війни".
"На місці працювали співробітники ДСНС, наскільки я знаю, вони її вилучили для утилізації", - додали у пресслужбі.
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Про це повідомляє УНН.
У пресслужбі Подільського управління поліції ГУНП у місті Києві, відповідаючи на питання чи дійсно біля комплексу "Варшавський" у дитячій пісочниці було виявлено гранату, у поліції повідомили: "Була інформація, що знайшли гранату приблизно часів Другої світової війни".
"На місці працювали співробітники ДСНС, наскільки я знаю, вони її вилучили для утилізації", - додали у пресслужбі.
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