У столиці в дитячій пісочниці знайшли гранату





Про це повідомляє



У пресслужбі Подільського управління поліції ГУНП у місті Києві, відповідаючи на питання чи дійсно біля комплексу "Варшавський" у дитячій пісочниці було виявлено гранату, у поліції повідомили: "Була інформація, що знайшли гранату приблизно часів Другої світової війни".



"На місці працювали співробітники ДСНС, наскільки я знаю, вони її вилучили для утилізації", - додали у пресслужбі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Подільському районі Києва, біля одного з житлових комплексів, у дитячій пісочниці виявили гранату приблизно часів Другої Світової війни.Про це повідомляє УНН У пресслужбі Подільського управління поліції ГУНП у місті Києві, відповідаючи на питання чи дійсно біля комплексу "Варшавський" у дитячій пісочниці було виявлено гранату, у поліції повідомили: "Була інформація, що знайшли гранату приблизно часів Другої світової війни"."На місці працювали співробітники ДСНС, наскільки я знаю, вони її вилучили для утилізації", - додали у пресслужбі.

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