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На Закарпатті строковик хотів «зливати» контрабандистам переміщення прикордонників

На Закарпатті строковик хотів «зливати» контрабандистам переміщення прикордонників
На Закарпатті затримали 20-річного солдата-строковика із Черкащини, який за хабар домовився повідомляти контрабандистам про переміщення нарядів прикордонників на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє Громадське.

Інформацію про дії строковика виявили оперативники підрозділів внутрішньої та власної безпеки відомства. Вони задокументували, як той оцінював свої «послуги» з інформування в тисячу доларів.

Хлопця «затримали після того, як він отримав на банківську картку кошти, еквівалентні $300. Решту $700 спільники обіцяли заплатити після вдалої контрабандної оборудки», — зазначається в повідомленні.

За фактом події порушили кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. 20-річному хлопцеві загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

«Жага легкої наживи може зіпсувати 20-річному молодику усе життя, адже після рішення суду інформація щодо особи, яка вчинили корупційні правопорушення, назавжди вноситься у відкритий держреєстр. Чи багато роботодавців захочуть брати працівника з таким записом?..» — пише ДПСУ.

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Теги: Закарпаття, Держприкордонслужба
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