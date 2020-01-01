На Закарпатті строковик хотів «зливати» контрабандистам переміщення прикордонників





Про це повідомляє



Інформацію про дії строковика виявили оперативники підрозділів внутрішньої та власної безпеки відомства. Вони задокументували, як той оцінював свої «послуги» з інформування в тисячу доларів.



Хлопця «затримали після того, як він отримав на банківську картку кошти, еквівалентні $300. Решту $700 спільники обіцяли заплатити після вдалої контрабандної оборудки», — зазначається в повідомленні.



За фактом події порушили кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. 20-річному хлопцеві загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.



«Жага легкої наживи може зіпсувати 20-річному молодику усе життя, адже після рішення суду інформація щодо особи, яка вчинили корупційні правопорушення, назавжди вноситься у відкритий держреєстр. Чи багато роботодавців захочуть брати працівника з таким записом?..» — пише ДПСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті затримали 20-річного солдата-строковика із Черкащини, який за хабар домовився повідомляти контрабандистам про переміщення нарядів прикордонників на кордоні з Румунією.Про це повідомляє Громадське Інформацію про дії строковика виявили оперативники підрозділів внутрішньої та власної безпеки відомства. Вони задокументували, як той оцінював свої «послуги» з інформування в тисячу доларів.Хлопця «затримали після того, як він отримав на банківську картку кошти, еквівалентні $300. Решту $700 спільники обіцяли заплатити після вдалої контрабандної оборудки», — зазначається в повідомленні.За фактом події порушили кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. 20-річному хлопцеві загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.«Жага легкої наживи може зіпсувати 20-річному молодику усе життя, адже після рішення суду інформація щодо особи, яка вчинили корупційні правопорушення, назавжди вноситься у відкритий держреєстр. Чи багато роботодавців захочуть брати працівника з таким записом?..» — пише ДПСУ.

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