У Луцьку побільшало інспекторів з паркування. ФОТО

В Луцьку збільшилася кількість інспекторів департаменту муніципальної варти, які контролюють дотримання правил паркування у місті.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Муніципали повідомили, що у місті почав працювати ще один інспектор з паркування -Новоспечений інспектор пройшов навчання та здобув спеціальні навички для вказаної роботи. Тепер цей інспектор здійснюватиме контроль за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів у місті Луцьку та виноситиме на порушників постанови у справах про адміністративні правопорушення.Інспектор укомплектований сертифікованим планшетом, портативним принтером для друку повідомлень та постанов, лазерним світловіддалеміром, POS-терміналом, за допомогою якого можна відразу оплатити стягнення.Нагадаємо, що згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото та відеофіксації порушень і винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення, навіть без присутності водія