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У Луцьку побільшало інспекторів з паркування. ФОТО

У Луцьку побільшало інспекторів з паркування. ФОТО
В Луцьку збільшилася кількість інспекторів департаменту муніципальної варти, які контролюють дотримання правил паркування у місті.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Муніципали повідомили, що у місті почав працювати ще один інспектор з паркування - Олег Сіранчук.

Новоспечений інспектор пройшов навчання та здобув спеціальні навички для вказаної роботи. Тепер цей інспектор здійснюватиме контроль за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів у місті Луцьку та виноситиме на порушників постанови у справах про адміністративні правопорушення.

Інспектор укомплектований сертифікованим планшетом, портативним принтером для друку повідомлень та постанов, лазерним світловіддалеміром, POS-терміналом, за допомогою якого можна відразу оплатити стягнення.

Нагадаємо, що згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото та відеофіксації порушень і винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення, навіть без присутності водія

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Теги: Волинь, Луцьк, департамент муніципальної варти
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