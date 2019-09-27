У Луцьку побільшало інспекторів з паркування. ФОТО
Сьогодні, 04:16
В Луцьку збільшилася кількість інспекторів департаменту муніципальної варти, які контролюють дотримання правил паркування у місті.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Муніципали повідомили, що у місті почав працювати ще один інспектор з паркування - Олег Сіранчук.
Новоспечений інспектор пройшов навчання та здобув спеціальні навички для вказаної роботи. Тепер цей інспектор здійснюватиме контроль за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів у місті Луцьку та виноситиме на порушників постанови у справах про адміністративні правопорушення.
Інспектор укомплектований сертифікованим планшетом, портативним принтером для друку повідомлень та постанов, лазерним світловіддалеміром, POS-терміналом, за допомогою якого можна відразу оплатити стягнення.
Нагадаємо, що згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото та відеофіксації порушень і винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення, навіть без присутності водія
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Муніципали повідомили, що у місті почав працювати ще один інспектор з паркування - Олег Сіранчук.
Новоспечений інспектор пройшов навчання та здобув спеціальні навички для вказаної роботи. Тепер цей інспектор здійснюватиме контроль за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів у місті Луцьку та виноситиме на порушників постанови у справах про адміністративні правопорушення.
Інспектор укомплектований сертифікованим планшетом, портативним принтером для друку повідомлень та постанов, лазерним світловіддалеміром, POS-терміналом, за допомогою якого можна відразу оплатити стягнення.
Нагадаємо, що згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото та відеофіксації порушень і винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення, навіть без присутності водія
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