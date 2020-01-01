Пожежа у Благодатному: люди почали самотужки відновлювати житло. ВІДЕО
Сьогодні, 09:43
Чотири родини з селища Благодатне Іваничівського району тиждень тому пережили пожежу, - розповіла Суспільному мешканка будинку Мар’яна Козел. Нині люди власними силами відновлюють житло.
Пожежа трапилася 5 липня, вогонь знищив другий поверх будівлі барачного типу на вулиці Пушкіна, перший поверх - залитий водою.
У будинку на 4 квартири проживали десятеро людей. Почула тріск шиферу, коли розпочалася пожежа, розповідає жителька будинку Мар’яна Козел.
"Сусіди позбігалися, виносили хто що бачив. Йшов такий стовп полум’я, що не можна було нічого бачити», - пригадує жінка.
Нині у будинку почали відбудовувати дах. Вогонь знищив покрівлю на площі 90 метрів квадратних. Наслідки пожежі допомагають ліквідовувати друзі, родичі і сусіди.
Мар’яна Козел разом із сім’єю тимчасово переїхала до родичів, решта жителів згорілої оселі залишилися жити у будинку. Одна з тих, хто залишився вдома — Віра Вавринчук.
У помешканні станом на сьогодні немає газу та електроенергії: "Сусіди привезли нам балони газові і ми тут готуємо, тому що нам треба годувати людей, які нам помагають" - , розповідає Наталія Танчева.
Як розповів Суспільному речник волинських рятувальників Володимир Нестеров, ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі. Зі слів селищного голови Олександра Топорівського, 20 липня відбудеться сесія селищної ради, на якій з місцевого бюджету планують виділити гроші на відбудову житла. Поки ж люди відновлюють житло власним коштом.
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Пожежа трапилася 5 липня, вогонь знищив другий поверх будівлі барачного типу на вулиці Пушкіна, перший поверх - залитий водою.
У будинку на 4 квартири проживали десятеро людей. Почула тріск шиферу, коли розпочалася пожежа, розповідає жителька будинку Мар’яна Козел.
"Сусіди позбігалися, виносили хто що бачив. Йшов такий стовп полум’я, що не можна було нічого бачити», - пригадує жінка.
Нині у будинку почали відбудовувати дах. Вогонь знищив покрівлю на площі 90 метрів квадратних. Наслідки пожежі допомагають ліквідовувати друзі, родичі і сусіди.
Мар’яна Козел разом із сім’єю тимчасово переїхала до родичів, решта жителів згорілої оселі залишилися жити у будинку. Одна з тих, хто залишився вдома — Віра Вавринчук.
У помешканні станом на сьогодні немає газу та електроенергії: "Сусіди привезли нам балони газові і ми тут готуємо, тому що нам треба годувати людей, які нам помагають" - , розповідає Наталія Танчева.
Як розповів Суспільному речник волинських рятувальників Володимир Нестеров, ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі. Зі слів селищного голови Олександра Топорівського, 20 липня відбудеться сесія селищної ради, на якій з місцевого бюджету планують виділити гроші на відбудову житла. Поки ж люди відновлюють житло власним коштом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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