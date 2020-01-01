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У Тернополі через спалах Covid-19 закрили завод

У Тернополі через спалах Covid-19 закрили завод
На Тернопільщині у місті Бережани призупинили роботу заводу Керамік через те, що на підприємстві виявили спалах коронавірусу

"Вирішено призупинити діяльність підприємства та вжити заходів щодо дотримання працівниками Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією", – йдеться у повідомленні Бережанської районної адміністрації.

Крім того, закладам громадського харчування та розважальним закладам рекомендували обмежити діяльність до 22.00.

А 5 липня у Тернополі закрили дитячий садочок №6. На Covid-19 тут захворіли п’ятеро вихованців групи.

Щоб не допустити поширення захворювання серед дітей та працівників, навчальний заклад закрили на 14 денний карантинний період. Усіх відправили на самоізоляцію, для контактних осіб передбачене медичне спостереження.

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Теги: Тернопіль, завод, коронавірус, спалах
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