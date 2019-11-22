Волинян попереджають про грози та шквали
Сьогодні, 10:07
У суботу, 11 липня у більшості західних областей вдень прогнозують грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Про це інформує УкрГідрометцентр.
Зокрема, це стосується Волині, Рівненщини, Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Чернівецької області та Закарпаття.
У цих регіонах оголосили І рівень небезпеки (жовтий).
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Про це інформує УкрГідрометцентр.
Зокрема, це стосується Волині, Рівненщини, Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Чернівецької області та Закарпаття.
У цих регіонах оголосили І рівень небезпеки (жовтий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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