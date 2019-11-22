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Волинян попереджають про грози та шквали

Волинян попереджають про грози та шквали
У суботу, 11 липня у більшості західних областей вдень прогнозують грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це інформує УкрГідрометцентр.

Зокрема, це стосується Волині, Рівненщини, Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Чернівецької області та Закарпаття.

У цих регіонах оголосили І рівень небезпеки (жовтий).

Волинян попереджають про грози та шквали

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Теги: погода, гроза, УкрГідрометцентр
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