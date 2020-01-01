На Волині капітально відремонтують один з дитсадків
Сьогодні, 20:35
Боблівська сільська рада проводить тендер на ремонт дитячого садочка «Сонечко» у селі Бобли Турійського району.
Тендер оголосил 3 липня. Про це інформує Район.Бізнес.
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень дитячого садочка «Сонечко» загальною площею 1431,48 метра квадратних планують закінчити до кінця року. Вартість робіт 800 тисяч гривень.
Хто стане переможцем тендера дізнаємося 13 липня.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тендер оголосил 3 липня. Про це інформує Район.Бізнес.
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень дитячого садочка «Сонечко» загальною площею 1431,48 метра квадратних планують закінчити до кінця року. Вартість робіт 800 тисяч гривень.
Хто стане переможцем тендера дізнаємося 13 липня.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:05
На Волині капітально відремонтують один з дитсадків
Сьогодні, 20:35
Потребує допомоги волинянин, який тяжко травмувався в аварії за участю двох маршруток
Сьогодні, 20:13
На автозаправці у Луцьку загорілась вантажівка. ВІДЕО
Сьогодні, 19:55