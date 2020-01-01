На Волині капітально відремонтують один з дитсадків





Тендер оголосил 3 липня. Про це інформує



Капітальний ремонт внутрішніх приміщень дитячого садочка «Сонечко» загальною площею 1431,48 метра квадратних планують закінчити до кінця року. Вартість робіт 800 тисяч гривень.



Хто стане переможцем тендера дізнаємося 13 липня.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боблівська сільська рада проводить тендер на ремонт дитячого садочка «Сонечко» у селі Бобли Турійського району.Тендер оголосил 3 липня. Про це інформує Район.Бізнес Капітальний ремонт внутрішніх приміщень дитячого садочка «Сонечко» загальною площею 1431,48 метра квадратних планують закінчити до кінця року. Вартість робіт 800 тисяч гривень.Хто стане переможцем тендера дізнаємося 13 липня.

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