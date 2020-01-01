В Україні за добу зареєстрували 800 випадків COVID-19
Сьогодні, 11:04
В Україні станом на 11 липня зафіксували 52 843 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 800.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 27 нових летальних випадків. 861 пацієнт одужав.
Загалом в Україні зареєстрували 1372 смерті від COVID-19. Одужали – 25 661. Хворіють нині – 25 810 пацієнтів.
На Волині за останню добу зафіксували 55 нових випадків, 1 - летальний.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 27 нових летальних випадків. 861 пацієнт одужав.
Загалом в Україні зареєстрували 1372 смерті від COVID-19. Одужали – 25 661. Хворіють нині – 25 810 пацієнтів.
На Волині за останню добу зафіксували 55 нових випадків, 1 - летальний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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