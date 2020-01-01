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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні за добу зареєстрували 800 випадків COVID-19

В Україні за добу зареєстрували 800 випадків COVID-19
В Україні станом на 11 липня зафіксували 52 843 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 800.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксували 27 нових летальних випадків. 861 пацієнт одужав.

Загалом в Україні зареєстрували 1372 смерті від COVID-19. Одужали – 25 661. Хворіють нині – 25 810 пацієнтів.

На Волині за останню добу зафіксували 55 нових випадків, 1 - летальний.

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Теги: коронавірус, статистика
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