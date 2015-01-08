Один з волинських коледжів співпрацюватиме зі СНУ

Анатолій Цьось і директор Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського Микола Савельєв домовилися про співпрацю.



Угоду про співробітництво двох навчальних закладів підписали 9-го липня у Володимирі-Волинському, – інформують на сайті



Делегація Лесиного вишу та представники коледжу обговорили всі можливі варіанти взаємовигідної співпраці двох закладів.



Загалом сторони домовились про співпрацю в таких напрямах:



– організація, проведення й участь у спільних науково-практичних конференціях, симпозіумах, виставках, пленерах, семінарах, концертах та інших заходах;



– організація спільних методичних семінарів для розробки та узгодження навчальних програм і планів;



– обмін науковцями, викладачами та фахівцями для реалізації спільних проєктів і програм та науково-педагогічне стажування викладачів, наукове керівництво (консультування, рецензування) дисертаційними, магістерськими і дипломними роботами;



– читання спецкурсів викладачами обох Сторін;



– обмін досвідом щодо використання нових інформаційних технологій у навчальному та науковому процесі, обмін студентами задля проходження запланованих практик;



– знайомство з роботою молодіжних організацій навчальних закладів;



– підготовка спільних проєктних заявок для отримання фінансування від національних та міжнародних фондів;



– обмін виставками творів мистецтва і студентської творчості, художньої самодіяльності окремих творчих колективів;



– продовження навчання випускників Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.



Очільник Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського Микола Савельєв зазначив, що співпраця між навчальними закладами необхідна.



На завершення зустрічі очільники двох навчальних закладів офіційно закріпили все обговорене раніше та підписавши договір про співпрацю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українкиі директор Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримськогодомовилися про співпрацю.Угоду про співробітництво двох навчальних закладів підписали 9-го липня у Володимирі-Волинському, – інформують на сайті СНУ Делегація Лесиного вишу та представники коледжу обговорили всі можливі варіанти взаємовигідної співпраці двох закладів.Загалом сторони домовились про співпрацю в таких напрямах:– організація, проведення й участь у спільних науково-практичних конференціях, симпозіумах, виставках, пленерах, семінарах, концертах та інших заходах;– організація спільних методичних семінарів для розробки та узгодження навчальних програм і планів;– обмін науковцями, викладачами та фахівцями для реалізації спільних проєктів і програм та науково-педагогічне стажування викладачів, наукове керівництво (консультування, рецензування) дисертаційними, магістерськими і дипломними роботами;– читання спецкурсів викладачами обох Сторін;– обмін досвідом щодо використання нових інформаційних технологій у навчальному та науковому процесі, обмін студентами задля проходження запланованих практик;– знайомство з роботою молодіжних організацій навчальних закладів;– підготовка спільних проєктних заявок для отримання фінансування від національних та міжнародних фондів;– обмін виставками творів мистецтва і студентської творчості, художньої самодіяльності окремих творчих колективів;– продовження навчання випускників Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.Очільник Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського Микола Савельєв зазначив, що співпраця між навчальними закладами необхідна.На завершення зустрічі очільники двох навчальних закладів офіційно закріпили все обговорене раніше та підписавши договір про співпрацю.

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