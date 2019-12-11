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Щоб вберегтися від паводків волиняни просять очистити меліоративні канали в області

Щоб вберегтися від паводків волиняни просять очистити меліоративні канали в області
Здобишельський сільський голова Андрій Головій та керівник СФГ «Пролісок» Віктор Баранчук з Ратнівського району виступили з пропозицією очистити меліоративні канали та відремонтувати гідроспоруди в області.

Про це повідомляють на сайті Волинської облради.

Вони розповіли, що від наслідків цьогорічних паводків на території сільської ради постраждали господарства понад 500 родин. Саме селянське фермерське господарство «Пролісок» має біля мільйона гривень збитків тільки через втрати посівів.

Люди звертаються до представницької та виконавчої влади області з проханням прийняти та профінансувати протипаводкові регіональні програми, в рамках яких будуть почищені меліоративні канали та відремонтовані гідроспоруди.

Голова бюджетної комісії Михайло Імберовський запропонував виконавчій владі підготувати проект такої програми. Заступник голови ОДА Олександр Троханенко зауважив, що важливо, аби подібні програми мали відповідне фінансове забезпечення.

Він також повідомив, що наразі управління агропромислового розвитку ОДА готує узагальнену інформацію про обсяги збитків від паводків на Волині в аграрному бізнесі та особистих селянських господарствах.

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Теги: меліоративні канали, гідроспоруди, паводок, Волинська обласна рада
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