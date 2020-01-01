Волинь та ще 5 областей досі не готові до послаблення карантину

Станом на 11 липня шість регіонів України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.Зокрема, поки що не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська області.Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.Як зазначають в МОЗ, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%; середня кількість тестувань становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%, показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.