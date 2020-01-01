На Львівщині зіткнулися 4 авто: одна людина загинула. ФОТО
Сьогодні, 13:22
У Львівській області внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів загинула одна людина, ще троє постраждали.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС на Львівщині у Facebook.
«10 липня о 11:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу с. Чишки Пустомитівського району зіткнулись 4 автомобілі, а саме: вантажний автомобіль Renault, автомобіль Dodge, автомобіль Mersedes-Benz та бетонозмішувач DAF», - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля Mersedes-Benz. Водія Renault із травмами середнього ступеня важкості госпіталізували у лікарню, водій автомобілів Dodge та DAF від госпіталізації відмовились.
Також зазначають, що пожежно-рятувальне відділення за допомогою гідравлічного обладнання деблокували загиблого з автомобіля.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС на Львівщині у Facebook.
«10 липня о 11:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу с. Чишки Пустомитівського району зіткнулись 4 автомобілі, а саме: вантажний автомобіль Renault, автомобіль Dodge, автомобіль Mersedes-Benz та бетонозмішувач DAF», - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля Mersedes-Benz. Водія Renault із травмами середнього ступеня важкості госпіталізували у лікарню, водій автомобілів Dodge та DAF від госпіталізації відмовились.
Також зазначають, що пожежно-рятувальне відділення за допомогою гідравлічного обладнання деблокували загиблого з автомобіля.
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