На Львівщині зіткнулися 4 авто: одна людина загинула. ФОТО





Про це повідомляє Головне управління ДСНС на Львівщині у



«10 липня о 11:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу с. Чишки Пустомитівського району зіткнулись 4 автомобілі, а саме: вантажний автомобіль Renault, автомобіль Dodge, автомобіль Mersedes-Benz та бетонозмішувач DAF», - йдеться в повідомленні.





Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля Mersedes-Benz. Водія Renault із травмами середнього ступеня важкості госпіталізували у лікарню, водій автомобілів Dodge та DAF від госпіталізації відмовились.



Також зазначають, що пожежно-рятувальне відділення за допомогою гідравлічного обладнання деблокували загиблого з автомобіля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів загинула одна людина, ще троє постраждали.Про це повідомляє Головне управління ДСНС на Львівщині у Facebook «10 липня о 11:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу с. Чишки Пустомитівського району зіткнулись 4 автомобілі, а саме: вантажний автомобіль Renault, автомобіль Dodge, автомобіль Mersedes-Benz та бетонозмішувач DAF», - йдеться в повідомленні.Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля Mersedes-Benz. Водія Renault із травмами середнього ступеня важкості госпіталізували у лікарню, водій автомобілів Dodge та DAF від госпіталізації відмовились.Також зазначають, що пожежно-рятувальне відділення за допомогою гідравлічного обладнання деблокували загиблого з автомобіля.

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