Зібрали кошти на операцію та доглядають: волинські газовики врятували цуценя, яке втрапило під машину. ВІДЕО





"Під машину цуценя втрапило 3 тижні тому", - розповів Павло Комар.



Чоловік на підприємстві працює більше 25 років. Одного дня по дорозі на роботу побачив цуценя зі зламаними задніми лапками. Песика збили автомобілем і залишили помирати. Тоді, каже чоловік, вирішив відвезти тварину до ветеринара.



Щоб врятувати цуценя, газовики зібрали гроші. Необхідна сума набралася за 2 дні. Масю прооперували, в лапі нині металеві штифти.



"Перелом 2-х кісток, хірургічне втручання та операція це все затратне, то ми зробили знижку. Операція пройшла успішно, тваринка реабілітується", - розповів ветеринар Андрій Мартинюк, який лікував цуценя газовиків.



Нині Мася йде на поправку. Щодня отримує уколи, їх тварині газовики роблять самостійно.



Коли газовики розмістили у соцмережах фото з врятованим песиком, за нею вишикувалася ціла черга потенційних господарів, але Масю вже нікому не віддадуть, каже Павло Комар.



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