Зібрали кошти на операцію та доглядають: волинські газовики врятували цуценя, яке втрапило під машину. ВІДЕО
Сьогодні, 13:55
Працівники луцького відділення "Волиньгаз" рятують тримісячне цуценя на ім’я Мася. Тварина нині живе на підприємстві. Після операції за нею доглядають працівники відділення.
"Під машину цуценя втрапило 3 тижні тому", - розповів Суспільному водій-слюсар Павло Комар.
Чоловік на підприємстві працює більше 25 років. Одного дня по дорозі на роботу побачив цуценя зі зламаними задніми лапками. Песика збили автомобілем і залишили помирати. Тоді, каже чоловік, вирішив відвезти тварину до ветеринара.
Щоб врятувати цуценя, газовики зібрали гроші. Необхідна сума набралася за 2 дні. Масю прооперували, в лапі нині металеві штифти.
"Перелом 2-х кісток, хірургічне втручання та операція це все затратне, то ми зробили знижку. Операція пройшла успішно, тваринка реабілітується", - розповів ветеринар Андрій Мартинюк, який лікував цуценя газовиків.
Нині Мася йде на поправку. Щодня отримує уколи, їх тварині газовики роблять самостійно.
Коли газовики розмістили у соцмережах фото з врятованим песиком, за нею вишикувалася ціла черга потенційних господарів, але Масю вже нікому не віддадуть, каже Павло Комар.
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"Під машину цуценя втрапило 3 тижні тому", - розповів Суспільному водій-слюсар Павло Комар.
Чоловік на підприємстві працює більше 25 років. Одного дня по дорозі на роботу побачив цуценя зі зламаними задніми лапками. Песика збили автомобілем і залишили помирати. Тоді, каже чоловік, вирішив відвезти тварину до ветеринара.
Щоб врятувати цуценя, газовики зібрали гроші. Необхідна сума набралася за 2 дні. Масю прооперували, в лапі нині металеві штифти.
"Перелом 2-х кісток, хірургічне втручання та операція це все затратне, то ми зробили знижку. Операція пройшла успішно, тваринка реабілітується", - розповів ветеринар Андрій Мартинюк, який лікував цуценя газовиків.
Нині Мася йде на поправку. Щодня отримує уколи, їх тварині газовики роблять самостійно.
Коли газовики розмістили у соцмережах фото з врятованим песиком, за нею вишикувалася ціла черга потенційних господарів, але Масю вже нікому не віддадуть, каже Павло Комар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Молодці!!! Повірте, сльози навертаються на очі. Просто молодці.
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