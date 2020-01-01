Дружини волинських військових навчають усіх охочих вишивати. ВІДЕО
Сьогодні, 21:42
Творча студія "Вишиванки Княжого граду" запрацювала у Володимирі-Волинському. Тут проводять безплатні майстер-класи для дружин, доньок і матерів загиблих воїнів АТО.
Це відбувається під керівництвом майстрині Ірини Смірнової, йдеться в сюжеті Суспільного.
Жінки вчаться вишивати бісером, нитками, стрічками, роблять ляльки-мотанки, еко-сумки та багато інших речей.
Раніше жінки збиралися за творчістю і спілкуванням у когось вдома. З часом бажаючих приєднатися до таких зустрічей стало більше, розповіла Ірина Смірнова. Самотужки жінки відкрили творчу студію. Її керівниками і майстринями стали дружини воїнів АТО Ірина Смірнова і Анна Голюк.
Кожну з жінок до студії привела власна історія втрати.
"Ми створили ще онлайн курс навчання, де мають можливість вишивати всі бажаючі, з України і з-за кордону. І на карантині ми не сиділи, а безкоштовно проводили майстер-класи", - розповідає Ірина Смірнова.
Як розповів Суспільному волонтер Руслан Теліпський, у Володимирі-Волинському нині понад 40 родин, які втратили чоловіків на Cході України. Започаткований вдовами проєкт - своєрідна реабілітація для дружин, матерів та дітей загиблих військових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це відбувається під керівництвом майстрині Ірини Смірнової, йдеться в сюжеті Суспільного.
Жінки вчаться вишивати бісером, нитками, стрічками, роблять ляльки-мотанки, еко-сумки та багато інших речей.
Раніше жінки збиралися за творчістю і спілкуванням у когось вдома. З часом бажаючих приєднатися до таких зустрічей стало більше, розповіла Ірина Смірнова. Самотужки жінки відкрили творчу студію. Її керівниками і майстринями стали дружини воїнів АТО Ірина Смірнова і Анна Голюк.
Кожну з жінок до студії привела власна історія втрати.
"Ми створили ще онлайн курс навчання, де мають можливість вишивати всі бажаючі, з України і з-за кордону. І на карантині ми не сиділи, а безкоштовно проводили майстер-класи", - розповідає Ірина Смірнова.
Як розповів Суспільному волонтер Руслан Теліпський, у Володимирі-Волинському нині понад 40 родин, які втратили чоловіків на Cході України. Започаткований вдовами проєкт - своєрідна реабілітація для дружин, матерів та дітей загиблих військових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дружини волинських військових навчають усіх охочих вишивати. ВІДЕО
Сьогодні, 21:42
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:05
На Волині капітально відремонтують один з дитсадків
Сьогодні, 20:35
Потребує допомоги волинянин, який тяжко травмувався в аварії за участю двох маршруток
Сьогодні, 20:13