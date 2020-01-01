Дружини волинських військових навчають усіх охочих вишивати. ВІДЕО





Це відбувається під керівництвом майстрині Ірини Смірнової, йдеться в сюжеті



Жінки вчаться вишивати бісером, нитками, стрічками, роблять ляльки-мотанки, еко-сумки та багато інших речей.



Раніше жінки збиралися за творчістю і спілкуванням у когось вдома. З часом бажаючих приєднатися до таких зустрічей стало більше, розповіла Ірина Смірнова. Самотужки жінки відкрили творчу студію. Її керівниками і майстринями стали дружини воїнів АТО Ірина Смірнова і Анна Голюк.



Кожну з жінок до студії привела власна історія втрати.



"Ми створили ще онлайн курс навчання, де мають можливість вишивати всі бажаючі, з України і з-за кордону. І на карантині ми не сиділи, а безкоштовно проводили майстер-класи", - розповідає Ірина Смірнова.



Як розповів Суспільному волонтер Руслан Теліпський, у Володимирі-Волинському нині понад 40 родин, які втратили чоловіків на Cході України. Започаткований вдовами проєкт - своєрідна реабілітація для дружин, матерів та дітей загиблих військових.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Творча студія "Вишиванки Княжого граду" запрацювала у Володимирі-Волинському. Тут проводять безплатні майстер-класи для дружин, доньок і матерів загиблих воїнів АТО.Це відбувається під керівництвом майстрині, йдеться в сюжеті Суспільного Жінки вчаться вишивати бісером, нитками, стрічками, роблять ляльки-мотанки, еко-сумки та багато інших речей.Раніше жінки збиралися за творчістю і спілкуванням у когось вдома. З часом бажаючих приєднатися до таких зустрічей стало більше, розповіла Ірина Смірнова. Самотужки жінки відкрили творчу студію. Її керівниками і майстринями стали дружини воїнів АТО Ірина Смірнова іКожну з жінок до студії привела власна історія втрати."Ми створили ще онлайн курс навчання, де мають можливість вишивати всі бажаючі, з України і з-за кордону. І на карантині ми не сиділи, а безкоштовно проводили майстер-класи", - розповідає Ірина Смірнова.Як розповів Суспільному волонтер Руслан Теліпський, у Володимирі-Волинському нині понад 40 родин, які втратили чоловіків на Cході України. Започаткований вдовами проєкт - своєрідна реабілітація для дружин, матерів та дітей загиблих військових.

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