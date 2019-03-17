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Світязь: ситуацію на пляжах можна побачити онлайн

Світязь: ситуацію на пляжах можна побачити онлайн
На пляжах озера Світязь працюють вебкамери, які дозволяють в режимі реального часу побачити, що там відбувається.

Онлайн-трансляція відбувається на сайті SVITYAZ.ORG.UA пише ІА "Конкурент".

Наразі встановлені три вебкамери: дві – на центральному пляжі, ще одна – на пляжі пансіонату "Шацькі озера".
Світязь: ситуацію на пляжах можна побачити онлайн
Світязь: ситуацію на пляжах можна побачити онлайн


Тож кожен охочий може на власні очі побачити, що відбувається на Світязі, яка погода, чи заповнені пляжі, та спланувати свій відпочинок.

Світязь: ситуацію на пляжах можна побачити онлайн

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Теги: Світязь, камера, пляж, відеоспостереження
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