Світязь: ситуацію на пляжах можна побачити онлайн
Сьогодні, 17:10
На пляжах озера Світязь працюють вебкамери, які дозволяють в режимі реального часу побачити, що там відбувається.
Онлайн-трансляція відбувається на сайті SVITYAZ.ORG.UA пише ІА "Конкурент".
Наразі встановлені три вебкамери: дві – на центральному пляжі, ще одна – на пляжі пансіонату "Шацькі озера".
Тож кожен охочий може на власні очі побачити, що відбувається на Світязі, яка погода, чи заповнені пляжі, та спланувати свій відпочинок.
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Онлайн-трансляція відбувається на сайті SVITYAZ.ORG.UA пише ІА "Конкурент".
Наразі встановлені три вебкамери: дві – на центральному пляжі, ще одна – на пляжі пансіонату "Шацькі озера".
Тож кожен охочий може на власні очі побачити, що відбувається на Світязі, яка погода, чи заповнені пляжі, та спланувати свій відпочинок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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