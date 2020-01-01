У місті на Волині люди просять відновити роботу кінотеатру
Сьогодні, 14:27
У Ковелі просять відкрити кінотеатр. Відповідну петицію зареєстрував Юрій Цюп’яшук у Єдиній системі місцевих петицій.
Як відомо, кінотеатр «Прем’єра» мав відновити роботу ще 2 липня – того дня закладу виповнилося 16 років, пише Ковель медіа.
Така можливість з’явилася згідно Постанови Кабміну № 522 від 25 червня. В ній йдеться про те, що кінотеатри можуть працювати з цього дня з наповненістю кінозалів не більше 50%. Однак, згідно рішення Волинської обласної ради, відкрити закладу заборонили.
"Кінотеатри не працюють уже четвертий місяць, зазнали великих збитків. При цьому ми продовжуємо оплачувати рахунки", – йдеться у петиції.
Як зазначив Юрій Цюп’яшук, кінотеатр «Прем’єра» вже цілком готовий до відновлення роботи. Він наголосив на тому, що у закладі вже розмістили попереджувальні матеріали, нанесли соціально-дистанційну розмітку, встановлили санітайзери для обробки рук.
"Навіть в автобусах дозволили перевезення в кількості місць для сидіння. А ми будемо розсаджувати через крісла і лише до 50% місць", – йдеться у петиції.
Юрій Цюп’яшук також додав умови, за яких люди зможуть відвідати кінотаетр:
- обробити руки антисептичним засобом;
- дотримуватись соціальної дистанції в 1,5 м;
- заходити до закладу та пересуватись по ньому вдягненими в захисну маску, що прикриває ніс та рот;
А працівники та організатори заходів, у свою чергу, зобов’язані:
- носити ЗІЗ (респіратори або медичні маски, в тому числі саморобні), захисні рукавички;
- регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу за 3 години;
- пройти температурний скрінінг персоналу на початку робочого дня;
- утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань.
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Як відомо, кінотеатр «Прем’єра» мав відновити роботу ще 2 липня – того дня закладу виповнилося 16 років, пише Ковель медіа.
Така можливість з’явилася згідно Постанови Кабміну № 522 від 25 червня. В ній йдеться про те, що кінотеатри можуть працювати з цього дня з наповненістю кінозалів не більше 50%. Однак, згідно рішення Волинської обласної ради, відкрити закладу заборонили.
"Кінотеатри не працюють уже четвертий місяць, зазнали великих збитків. При цьому ми продовжуємо оплачувати рахунки", – йдеться у петиції.
Як зазначив Юрій Цюп’яшук, кінотеатр «Прем’єра» вже цілком готовий до відновлення роботи. Він наголосив на тому, що у закладі вже розмістили попереджувальні матеріали, нанесли соціально-дистанційну розмітку, встановлили санітайзери для обробки рук.
"Навіть в автобусах дозволили перевезення в кількості місць для сидіння. А ми будемо розсаджувати через крісла і лише до 50% місць", – йдеться у петиції.
Юрій Цюп’яшук також додав умови, за яких люди зможуть відвідати кінотаетр:
- обробити руки антисептичним засобом;
- дотримуватись соціальної дистанції в 1,5 м;
- заходити до закладу та пересуватись по ньому вдягненими в захисну маску, що прикриває ніс та рот;
А працівники та організатори заходів, у свою чергу, зобов’язані:
- носити ЗІЗ (респіратори або медичні маски, в тому числі саморобні), захисні рукавички;
- регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу за 3 години;
- пройти температурний скрінінг персоналу на початку робочого дня;
- утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань.
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