У місті на Волині люди просять відновити роботу кінотеатру

Юрій Цюп’яшук у Єдиній системі місцевих петицій.



Як відомо, кінотеатр «Прем’єра» мав відновити роботу ще 2 липня – того дня закладу виповнилося 16 років, пише



Така можливість з’явилася згідно Постанови Кабміну № 522 від 25 червня. В ній йдеться про те, що кінотеатри можуть працювати з цього дня з наповненістю кінозалів не більше 50%. Однак, згідно рішення Волинської обласної ради, відкрити закладу заборонили.



"Кінотеатри не працюють уже четвертий місяць, зазнали великих збитків. При цьому ми продовжуємо оплачувати рахунки", – йдеться у петиції.



Як зазначив Юрій Цюп’яшук, кінотеатр «Прем’єра» вже цілком готовий до відновлення роботи. Він наголосив на тому, що у закладі вже розмістили попереджувальні матеріали, нанесли соціально-дистанційну розмітку, встановлили санітайзери для обробки рук.



"Навіть в автобусах дозволили перевезення в кількості місць для сидіння. А ми будемо розсаджувати через крісла і лише до 50% місць", – йдеться у петиції.



Юрій Цюп’яшук також додав умови, за яких люди зможуть відвідати кінотаетр:



- обробити руки антисептичним засобом;

- дотримуватись соціальної дистанції в 1,5 м;

- заходити до закладу та пересуватись по ньому вдягненими в захисну маску, що прикриває ніс та рот;



А працівники та організатори заходів, у свою чергу, зобов’язані:



- носити ЗІЗ (респіратори або медичні маски, в тому числі саморобні), захисні рукавички;

- регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу за 3 години;

- пройти температурний скрінінг персоналу на початку робочого дня;

- утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі просять відкрити кінотеатр. Відповідну петицію зареєструваву Єдиній системі місцевих петицій.Як відомо, кінотеатр «Прем’єра» мав відновити роботу ще 2 липня – того дня закладу виповнилося 16 років, пише Ковель медіа Така можливість з’явилася згідно Постанови Кабміну № 522 від 25 червня. В ній йдеться про те, що кінотеатри можуть працювати з цього дня з наповненістю кінозалів не більше 50%. Однак, згідно рішення Волинської обласної ради, відкрити закладу заборонили."Кінотеатри не працюють уже четвертий місяць, зазнали великих збитків. При цьому ми продовжуємо оплачувати рахунки", – йдеться у петиції.Як зазначив Юрій Цюп’яшук, кінотеатр «Прем’єра» вже цілком готовий до відновлення роботи. Він наголосив на тому, що у закладі вже розмістили попереджувальні матеріали, нанесли соціально-дистанційну розмітку, встановлили санітайзери для обробки рук."Навіть в автобусах дозволили перевезення в кількості місць для сидіння. А ми будемо розсаджувати через крісла і лише до 50% місць", – йдеться у петиції.Юрій Цюп’яшук також додав умови, за яких люди зможуть відвідати кінотаетр:- обробити руки антисептичним засобом;- дотримуватись соціальної дистанції в 1,5 м;- заходити до закладу та пересуватись по ньому вдягненими в захисну маску, що прикриває ніс та рот;А працівники та організатори заходів, у свою чергу, зобов’язані:- носити ЗІЗ (респіратори або медичні маски, в тому числі саморобні), захисні рукавички;- регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу за 3 години;- пройти температурний скрінінг персоналу на початку робочого дня;- утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань.

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