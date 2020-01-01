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В Україні стартував проєкт психосоціальної підтримки людей

В Україні стартував проєкт психосоціальної підтримки людей
В Україні стартував проєкт психосоціальної підтримки людей «Психічне здоров‘я для України», основна мета якого — покращити якість і доступність такої допомоги.

Про це інформують на сайті Міністерства охорони здоров₴я України.

Одним із перших кроків проекту став запуск сайту зі списком гарячих ліній допомоги, а також безкоштовним освітнім онлайн-порталом з навчальними курсами та вебінарами про психічне здоров’я: www.mh4u.in.ua.

«МОЗ розуміє важливість реформи системи охорони психічного здоров’я. Ми цінуємо підтримку міжнародних партнерів, адже в Україні ще не до кінця сформували культуру турботи про психічне здоров’я, і в нас попереду ― велика освітня робота. Одна з основних цілей у цьому питанні ― перехід від надання психіатричної допомоги до збереження психічного здоров’я українців», ― зазначила перша заступниця Міністра охорони здоров’я України Ірина Садов’як на прес-брифінгу з нагоди запуску проекту.

Нагадаємо, наразі загальне недофінансування психіатричної служби складає 898 млн грн. Як раніше наголошував Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, це ставить під загрозу існування психіатричних лікарень, і зараз МОЗ це виправляє. Реформа медицини в своєму новому вигляді передбачає зміни, за яких лікарні не закриватимуть.

Проєкт впроваджують за підтримки Швейцарії, яку надають через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC), в контексті Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років та підтримки реформи системи охорони психічного здоров'я в Україні.


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Теги: МОЗ, психічне здоров'я, проєкт
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