Гроші не важливі, коли йдеться про безпеку людей, – Тарас Шкітер про відеоспостереження на вулицях Луцька
Сьогодні, 14:45
Доцільність встановлення відеокамер зовнішнього спостереження в Луцьку задля безпеки громадян не викликає сумнівів. Позитивний досвід у цьому напрямку показують інші міста України.
Таку думку 10 липня в рамках круглого столу, який організував Громадський Рух «СВІДОМІ», висловив співзасновник Руху, директор ІА «Конкурент» Тарас Шкітер, повідомляє видання.
Він зауважив, що «СВІДОМІ» вже давно працюють у цьому напрямку. Наприклад, засновник Руху Андрій Покровський виділяв пів мільйона гривень на добудову ситуаційного центру для поліції та неодноразово лобіював доцільність впровадження системи «Безпечне місто» у сесійній залі як депутат міської ради.
Тарас Шкітер навів приклад Києва, де з 1 червня запустили систему автофіксації порушень ПДР. За допомогою встановлених камер вимірюється швидкісний режим руху на дорогах і у випадку виявлення правопорушення камери автоматично його фіксують. Уже в перші дні роботи камери показали свою ефективність. За даними пресслужби МВС у Києві, за перші п’ять днів роботи камери у столиці зафіксували 200 тисяч порушень, а за місяць роботи порушення швидкісного режиму зменшилась у 4 рази.
«Зрозуміло, що встановлення камер є дороговартісним, але, на мою думку, гроші не є важливими, коли йдеться про безпеку та життя людей. В майбутньому передбачається, що камери фіксуватимуть не лише порушення швидкісного режиму, але і проїзд на червоний сигнал світлофора; порушення розмітки; перетин суцільної смуги; порушення правил паркування; рух смугою громадського транспорту. Також важливо зауважити, що сьогодні у Верховній Раді є законопроєкт, яким передбачено, що 50 % коштів від сплати штрафів за правопорушення, які фіксуватимуться за допомогою камер, будуть надходити до місцевих бюджетів», – зауважив Тарас Шкітер.
Довідково:
Учасниками круглого столу стали:
Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», політолог, кандидат наук з державного управління;
Тарас Шкітер – директор ІА «Конкурент» , співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;
Валентин Хаймик – юрист, координатор проєктів Громадянського Руху «СВІДОМІ»;
Юлія Сиротинська – директор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;
Віталій Ковальчук – начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП у Волинській області;
Сергій Шараєвський – громадський діяч, режисер;
Андрій Крутень – начальник управління патрульної поліції м. Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таку думку 10 липня в рамках круглого столу, який організував Громадський Рух «СВІДОМІ», висловив співзасновник Руху, директор ІА «Конкурент» Тарас Шкітер, повідомляє видання.
Він зауважив, що «СВІДОМІ» вже давно працюють у цьому напрямку. Наприклад, засновник Руху Андрій Покровський виділяв пів мільйона гривень на добудову ситуаційного центру для поліції та неодноразово лобіював доцільність впровадження системи «Безпечне місто» у сесійній залі як депутат міської ради.
Тарас Шкітер навів приклад Києва, де з 1 червня запустили систему автофіксації порушень ПДР. За допомогою встановлених камер вимірюється швидкісний режим руху на дорогах і у випадку виявлення правопорушення камери автоматично його фіксують. Уже в перші дні роботи камери показали свою ефективність. За даними пресслужби МВС у Києві, за перші п’ять днів роботи камери у столиці зафіксували 200 тисяч порушень, а за місяць роботи порушення швидкісного режиму зменшилась у 4 рази.
«Зрозуміло, що встановлення камер є дороговартісним, але, на мою думку, гроші не є важливими, коли йдеться про безпеку та життя людей. В майбутньому передбачається, що камери фіксуватимуть не лише порушення швидкісного режиму, але і проїзд на червоний сигнал світлофора; порушення розмітки; перетин суцільної смуги; порушення правил паркування; рух смугою громадського транспорту. Також важливо зауважити, що сьогодні у Верховній Раді є законопроєкт, яким передбачено, що 50 % коштів від сплати штрафів за правопорушення, які фіксуватимуться за допомогою камер, будуть надходити до місцевих бюджетів», – зауважив Тарас Шкітер.
Довідково:
Учасниками круглого столу стали:
Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», політолог, кандидат наук з державного управління;
Тарас Шкітер – директор ІА «Конкурент» , співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;
Валентин Хаймик – юрист, координатор проєктів Громадянського Руху «СВІДОМІ»;
Юлія Сиротинська – директор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;
Віталій Ковальчук – начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП у Волинській області;
Сергій Шараєвський – громадський діяч, режисер;
Андрій Крутень – начальник управління патрульної поліції м. Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Гроші не важливі, коли йдеться про безпеку людей, – Тарас Шкітер про відеоспостереження на вулицях Луцька
Сьогодні, 14:45
У місті на Волині люди просять відновити роботу кінотеатру
Сьогодні, 14:27
Зібрали кошти на операцію та доглядають: волинські газовики врятували цуценя, яке втрапило під машину. ВІДЕО
Сьогодні, 13:55
На Львівщині зіткнулися 4 авто: одна людина загинула. ФОТО
Сьогодні, 13:22