Гроші не важливі, коли йдеться про безпеку людей, – Тарас Шкітер про відеоспостереження на вулицях Луцька





Таку думку 10 липня в рамках круглого столу, який організував Громадський Рух «СВІДОМІ», висловив співзасновник Руху, директорТарас Шкітер, повідомляє видання.



Він зауважив, що «СВІДОМІ» вже давно працюють у цьому напрямку. Наприклад, засновник Руху Андрій Покровський виділяв пів мільйона гривень на добудову ситуаційного центру для поліції та неодноразово лобіював доцільність впровадження системи «Безпечне місто» у сесійній залі як депутат міської ради.



Тарас Шкітер навів приклад Києва, де з 1 червня запустили систему автофіксації порушень ПДР. За допомогою встановлених камер вимірюється швидкісний режим руху на дорогах і у випадку виявлення правопорушення камери автоматично його фіксують. Уже в перші дні роботи камери показали свою ефективність. За даними пресслужби МВС у Києві, за перші п’ять днів роботи камери у столиці зафіксували 200 тисяч порушень, а за місяць роботи порушення швидкісного режиму зменшилась у 4 рази.





«Зрозуміло, що встановлення камер є дороговартісним, але, на мою думку, гроші не є важливими, коли йдеться про безпеку та життя людей. В майбутньому передбачається, що камери фіксуватимуть не лише порушення швидкісного режиму, але і проїзд на червоний сигнал світлофора; порушення розмітки; перетин суцільної смуги; порушення правил паркування; рух смугою громадського транспорту. Також важливо зауважити, що сьогодні у Верховній Раді є законопроєкт, яким передбачено, що 50 % коштів від сплати штрафів за правопорушення, які фіксуватимуться за допомогою камер, будуть надходити до місцевих бюджетів», – зауважив Тарас Шкітер.





Довідково:



Учасниками круглого столу стали:



Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», політолог, кандидат наук з державного управління;

Тарас Шкітер – директор ІА «Конкурент» , співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;

Валентин Хаймик – юрист, координатор проєктів Громадянського Руху «СВІДОМІ»;

Юлія Сиротинська – директор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;

Віталій Ковальчук – начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП у Волинській області;

Сергій Шараєвський – громадський діяч, режисер;

Андрій Крутень – начальник управління патрульної поліції м. Луцьк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Доцільність встановлення відеокамер зовнішнього спостереження в Луцьку задля безпеки громадян не викликає сумнівів. Позитивний досвід у цьому напрямку показують інші міста України.Таку думку 10 липня в рамках круглого столу, який організував Громадський Рух «СВІДОМІ», висловив співзасновник Руху, директор ІА «Конкурент» , повідомляє видання.Він зауважив, що «СВІДОМІ» вже давно працюють у цьому напрямку. Наприклад, засновник Рухувиділяв пів мільйона гривень на добудову ситуаційного центру для поліції та неодноразово лобіював доцільність впровадження системи «Безпечне місто» у сесійній залі як депутат міської ради.Тарас Шкітер навів приклад Києва, де з 1 червня запустили систему автофіксації порушень ПДР. За допомогою встановлених камер вимірюється швидкісний режим руху на дорогах і у випадку виявлення правопорушення камери автоматично його фіксують. Уже в перші дні роботи камери показали свою ефективність. За даними пресслужби МВС у Києві, за перші п’ять днів роботи камери у столиці зафіксували 200 тисяч порушень, а за місяць роботи порушення швидкісного режиму зменшилась у 4 рази.«Зрозуміло, що встановлення камер є дороговартісним, але, на мою думку, гроші не є важливими, коли йдеться про безпеку та життя людей. В майбутньому передбачається, що камери фіксуватимуть не лише порушення швидкісного режиму, але і проїзд на червоний сигнал світлофора; порушення розмітки; перетин суцільної смуги; порушення правил паркування; рух смугою громадського транспорту. Також важливо зауважити, що сьогодні у Верховній Раді є законопроєкт, яким передбачено, що 50 % коштів від сплати штрафів за правопорушення, які фіксуватимуться за допомогою камер, будуть надходити до місцевих бюджетів», – зауважив Тарас Шкітер.Довідково:Учасниками круглого столу стали:– співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», політолог, кандидат наук з державного управління;– директор ІА «Конкурент» , співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;– юрист, координатор проєктів Громадянського Руху «СВІДОМІ»;– директор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;– начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП у Волинській області;– громадський діяч, режисер;– начальник управління патрульної поліції м. Луцьк.

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