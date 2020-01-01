Волинські патрульні допомогли породіллі в лічені хвилини дістатись до лікарні
Сьогодні, 14:54
До поліції звернувся молодий чоловік та повідомив, що дорогою в Луцьк, біля с. Колодяжне, у дружини почались перейми, тож він просив патрульних допомогти супроводом.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції.
Подія трапилась у п'ятницю, 10 липня, по обіді.
"У лічені хвилини на місце примчали працівники патрульної поліції Ковеля, які супроводили автомобіль "швидкої" до лікарні.
Буквально через кілька десятків хвилин після цього на світ з’явилась чарівна дівчинка. З мамою і донею усе гаразд.
Батько висловив щиру подяку патрульним та медикам за оперативність та допомогу", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформує пресслужба патрульної поліції.
Подія трапилась у п'ятницю, 10 липня, по обіді.
"У лічені хвилини на місце примчали працівники патрульної поліції Ковеля, які супроводили автомобіль "швидкої" до лікарні.
Буквально через кілька десятків хвилин після цього на світ з’явилась чарівна дівчинка. З мамою і донею усе гаразд.
Батько висловив щиру подяку патрульним та медикам за оперативність та допомогу", - йдеться в повідомленні.
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