Як санаторій «Лісова пісня» організував роботу в умовах каранину. ФОТО





На позачерговому засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Шацькій райдержадміністрації розглянули питання можливості відновлення роботи та прийому людей на лікування та реабілітацію у санаторії «Лісова пісня». Повідомляє



Зокрема, працівники Держпродспоживслужби в Шацькому районі, поліції разом із заступником голови Шацької РДА Володимиром Самусєвим навідались до санаторію для обстеження.





Комісія зафіксувала, що там дотримуються усіх протиепідемічних та санітарних вимог. Разом з тим заради безпеки пацієнтів у здравниці скасувала деякі процедури, які передбачають заняття в групах, а також водолікувальні процедури.





Харчування для пацієнтів організували на відкритій мансарді біля ресторану санаторію, а пляж закрили для доступу місцевого населення. Відповідно, на території пляжу можуть відпочивати лише пацієнти лікувального закладу.





Зрештою, комісія ТЕБ та НС таки дала дозвіл на роботу з 9 липня не лише санаторію «Лісова пісня», а й

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У санаторії «Лісова пісня» готові приймати людей на реабілітацію та лікування з дотриманням усіх санітарних та карантинних заходів.На позачерговому засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Шацькій райдержадміністрації розглянули питання можливості відновлення роботи та прийому людей на лікування та реабілітацію у санаторії «Лісова пісня». Повідомляє Район.Шацьк Зокрема, працівники Держпродспоживслужби в Шацькому районі, поліції разом із заступником голови Шацької РДАнавідались до санаторію для обстеження.Комісія зафіксувала, що там дотримуються усіх протиепідемічних та санітарних вимог. Разом з тим заради безпеки пацієнтів у здравниці скасувала деякі процедури, які передбачають заняття в групах, а також водолікувальні процедури.Харчування для пацієнтів організували на відкритій мансарді біля ресторану санаторію, а пляж закрили для доступу місцевого населення. Відповідно, на території пляжу можуть відпочивати лише пацієнти лікувального закладу.Зрештою, комісія ТЕБ та НС таки дала дозвіл на роботу з 9 липня не лише санаторію «Лісова пісня», а й відкриття баз відпочинку , але з умовами дотримання усіх санітарних та протиепідемічних норм.

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