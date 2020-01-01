В Україні тестують чотири препарати для лікування COVID-19





Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє кореспондент



«Що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватись при лікуванні коронавірусної хвороби, зараз в нас зареєстровано чотири лікарських засоби, 4 клінічних випробування йде – це «Амізон», «Аміксин», «Корвітин» і «Біомен». Вони всі проходять стадію клінічних випробувань», – повідомив Степанов, додавши, що після їх завершення будуть зроблені висновки щодо ефективності цих засобів.



Стосовно створення вакцини від коронавірусу, Степанов нагадав, що наразі її немає, а низка європейських країн вже створили альянс та зробили передзамовлення майбутньої вакцини.



«Вакцини від COVID-19 на сьогоднішній день немає. Україна активно відслідковує всі випробування, які є в світі», - запевнив міністр.

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