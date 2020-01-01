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В Україні тестують чотири препарати для лікування COVID-19

В Україні тестують чотири препарати для лікування COVID-19
В Україні тривають клінічні дослідження щодо ефективності чотирьох препаратів для лікування коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватись при лікуванні коронавірусної хвороби, зараз в нас зареєстровано чотири лікарських засоби, 4 клінічних випробування йде – це «Амізон», «Аміксин», «Корвітин» і «Біомен». Вони всі проходять стадію клінічних випробувань», – повідомив Степанов, додавши, що після їх завершення будуть зроблені висновки щодо ефективності цих засобів.

Стосовно створення вакцини від коронавірусу, Степанов нагадав, що наразі її немає, а низка європейських країн вже створили альянс та зробили передзамовлення майбутньої вакцини.

«Вакцини від COVID-19 на сьогоднішній день немає. Україна активно відслідковує всі випробування, які є в світі», - запевнив міністр.

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Теги: коронавірус, лікування, тестування, ліки, препарати
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