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В новозбудованому центрі для метань у Луцьку проходить чемпіонат міста з легкої атлетики

В новозбудованому центрі для метань у Луцьку проходить чемпіонат міста з легкої атлетики
Відкритий чемпіонат Луцька з легкої атлетики серед дорослих і юніорів розпочався 11 липня у новозбудованому центрі для легкоатлетичних метань.

Такі змагання в обласному центрі відбуваються вперше, інформує Суспільне.

На чемпіонат приїхали спортсмени з Волині, Рівного, Ужгорода та Києва.

"Центр нещодавно відкрили. Нині тут перші змагання з усіх видів: метання диска, молота, списа та ядра. Далі ведемо перемовини, щоб у нас відбувся Чемпіонат Європи з легкої атлетики", - каже директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Володимир Захожий.

У чемпіонаті бере участь волинянка, учасниця Олімпійських ігор Ірина Климець. Спортсменка розповідає, що приїхала з тренувальних зборів у Мукачево.

Востаннє змагалася ще в лютому, усі інші чемпіонати були скасовані через пандемію коронавірусу.

"Сьогодні виступом задоволена, мій результат 68.76 м. Тепер плавно підводимося до Чемпіонату України, готуюся там показувати вищі показники", - каже спортсменка.

Відкритий чемпіонат Луцька з легкої атлетики серед дорослих і юніорів триватиме два дні. Завтра заплановані змагання з бігових видів.

Нині проводити тренування та підготовку до чемпіонатів у метальному центрі вже виявили бажання спортсмени з Білорусі, Молдови та Польщі, - розповів завідувач кафедри фізичної культури, спорту та здоров'я Луцького НТУ Савчук Сергій. Наразі тривають перемовини.

Нагадаємо, 8 липня легкоатлети провели перше тренування у новозбудованому центрі для метань. Нині він єдиний в Україні. Вартість будівництва майже 2 мільйони гривень.

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Теги: чемпіонат, метання молота, легка атлетика
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