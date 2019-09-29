В новозбудованому центрі для метань у Луцьку проходить чемпіонат міста з легкої атлетики





Такі змагання в обласному центрі відбуваються вперше, інформує



На чемпіонат приїхали спортсмени з Волині, Рівного, Ужгорода та Києва.



"Центр нещодавно відкрили. Нині тут перші змагання з усіх видів: метання диска, молота, списа та ядра. Далі ведемо перемовини, щоб у нас відбувся Чемпіонат Європи з легкої атлетики", - каже директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Володимир Захожий.



У чемпіонаті бере участь волинянка, учасниця Олімпійських ігор Ірина Климець. Спортсменка розповідає, що приїхала з тренувальних зборів у Мукачево.



Востаннє змагалася ще в лютому, усі інші чемпіонати були скасовані через пандемію коронавірусу.



"Сьогодні виступом задоволена, мій результат 68.76 м. Тепер плавно підводимося до Чемпіонату України, готуюся там показувати вищі показники", - каже спортсменка.



Відкритий чемпіонат Луцька з легкої атлетики серед дорослих і юніорів триватиме два дні. Завтра заплановані змагання з бігових видів.



Нині проводити тренування та підготовку до чемпіонатів у метальному центрі вже виявили бажання спортсмени з Білорусі, Молдови та Польщі, - розповів завідувач кафедри фізичної культури, спорту та здоров'я Луцького НТУ Савчук Сергій. Наразі тривають перемовини.



Нагадаємо, 8 липня легкоатлети провели

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відкритий чемпіонат Луцька з легкої атлетики серед дорослих і юніорів розпочався 11 липня у новозбудованому центрі для легкоатлетичних метань.Такі змагання в обласному центрі відбуваються вперше, інформує Суспільне На чемпіонат приїхали спортсмени з Волині, Рівного, Ужгорода та Києва."Центр нещодавно відкрили. Нині тут перші змагання з усіх видів: метання диска, молота, списа та ядра. Далі ведемо перемовини, щоб у нас відбувся Чемпіонат Європи з легкої атлетики", - каже директор департаменту сім'ї, молоді та спортуУ чемпіонаті бере участь волинянка, учасниця Олімпійських ігор. Спортсменка розповідає, що приїхала з тренувальних зборів у Мукачево.Востаннє змагалася ще в лютому, усі інші чемпіонати були скасовані через пандемію коронавірусу."Сьогодні виступом задоволена, мій результат 68.76 м. Тепер плавно підводимося до Чемпіонату України, готуюся там показувати вищі показники", - каже спортсменка.Відкритий чемпіонат Луцька з легкої атлетики серед дорослих і юніорів триватиме два дні. Завтра заплановані змагання з бігових видів.Нині проводити тренування та підготовку до чемпіонатів у метальному центрі вже виявили бажання спортсмени з Білорусі, Молдови та Польщі, - розповів завідувач кафедри фізичної культури, спорту та здоров'я Луцького НТУ. Наразі тривають перемовини.Нагадаємо, 8 липня легкоатлети провели перше тренування у новозбудованому центрі для метань . Нині він єдиний в Україні. Вартість будівництва майже 2 мільйони гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію