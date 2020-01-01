На автозаправці у Луцьку загорілась вантажівка. ВІДЕО





Про це



Інцидент трапився 10 липня після 18 години на автозаправці на проспекті Відродження.



На місці працювали три екіпажі рятувальників. Вони від'єднали причіп з вантажем, де і сталось займання.



Причини та обставини пожежі з'ясовують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автозаправці у Луцьку загорілась вантажівка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Інцидент трапився 10 липня після 18 години на автозаправці на проспекті Відродження.На місці працювали три екіпажі рятувальників. Вони від'єднали причіп з вантажем, де і сталось займання.Причини та обставини пожежі з'ясовують.

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