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На автозаправці у Луцьку загорілась вантажівка. ВІДЕО

На автозаправці у Луцьку загорілась вантажівка. ВІДЕО
На автозаправці у Луцьку загорілась вантажівка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився 10 липня після 18 години на автозаправці на проспекті Відродження.

На місці працювали три екіпажі рятувальників. Вони від'єднали причіп з вантажем, де і сталось займання.

Причини та обставини пожежі з'ясовують.


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Теги: вантажівка, автозаправка, займання
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