На автозаправці у Луцьку загорілась вантажівка. ВІДЕО
Сьогодні, 19:55
На автозаправці у Луцьку загорілась вантажівка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився 10 липня після 18 години на автозаправці на проспекті Відродження.
На місці працювали три екіпажі рятувальників. Вони від'єднали причіп з вантажем, де і сталось займання.
Причини та обставини пожежі з'ясовують.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився 10 липня після 18 години на автозаправці на проспекті Відродження.
На місці працювали три екіпажі рятувальників. Вони від'єднали причіп з вантажем, де і сталось займання.
Причини та обставини пожежі з'ясовують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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