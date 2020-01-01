Потребує допомоги волинянин, який тяжко травмувався в аварії за участю двох маршруток
Сьогодні, 20:13
Небайдужих просять допомоги Андрію Кузнецову, який постраждав у ДТП за участі маршрутних таксі 9 липня у Рожищі, поблизу автостанції.
Про це пише Вісник.
Внаслідок аварії хлопець отримав низку важких травм і перебуває у відділенні дитячої анестезіології та інтенсивної терапії дитячої обласної лікарні у Луцьку. Стан хлопця вкрай важкий, повідомляє Ірина Овадюк.
Попереду – ряд складних операцій та довга реабілітація, батькам не під силу витягнути усе це матеріально.
Номери карток, на які можна перерахувати кошти для допомоги:
5168 7574 0463 3531 Кузнецов Володимир Юрійович (тато).
5168 7573 1906 7338 Кузнецова Тетяна Володимирівна (мама).
Нагадаємо, раніше ішлося про те, що на Волині шукають свідків аварії, у якій травмувався мотоцикліст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Вісник.
Внаслідок аварії хлопець отримав низку важких травм і перебуває у відділенні дитячої анестезіології та інтенсивної терапії дитячої обласної лікарні у Луцьку. Стан хлопця вкрай важкий, повідомляє Ірина Овадюк.
Попереду – ряд складних операцій та довга реабілітація, батькам не під силу витягнути усе це матеріально.
Номери карток, на які можна перерахувати кошти для допомоги:
5168 7574 0463 3531 Кузнецов Володимир Юрійович (тато).
5168 7573 1906 7338 Кузнецова Тетяна Володимирівна (мама).
Нагадаємо, раніше ішлося про те, що на Волині шукають свідків аварії, у якій травмувався мотоцикліст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:05
На Волині капітально відремонтують один з дитсадків
Сьогодні, 20:35
Потребує допомоги волинянин, який тяжко травмувався в аварії за участю двох маршруток
Сьогодні, 20:13
На автозаправці у Луцьку загорілась вантажівка. ВІДЕО
Сьогодні, 19:55