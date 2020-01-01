Потребує допомоги волинянин, який тяжко травмувався в аварії за участю двох маршруток

Андрію Кузнецову, який постраждав у ДТП за участі маршрутних таксі 9 липня у Рожищі, поблизу автостанції.



Про це пише



Внаслідок аварії хлопець отримав низку важких травм і перебуває у відділенні дитячої анестезіології та інтенсивної терапії дитячої обласної лікарні у Луцьку. Стан хлопця вкрай важкий, повідомляє Ірина Овадюк.



Попереду – ряд складних операцій та довга реабілітація, батькам не під силу витягнути усе це матеріально.



Номери карток, на які можна перерахувати кошти для допомоги:



5168 7574 0463 3531 Кузнецов Володимир Юрійович (тато).



5168 7573 1906 7338 Кузнецова Тетяна Володимирівна (мама).







Нагадаємо, раніше ішлося про те, що на Волині

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