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Потребує допомоги волинянин, який тяжко травмувався в аварії за участю двох маршруток

Потребує допомоги волинянин, який тяжко травмувався в аварії за участю двох маршруток
Небайдужих просять допомоги Андрію Кузнецову, який постраждав у ДТП за участі маршрутних таксі 9 липня у Рожищі, поблизу автостанції.

Про це пише Вісник.

Внаслідок аварії хлопець отримав низку важких травм і перебуває у відділенні дитячої анестезіології та інтенсивної терапії дитячої обласної лікарні у Луцьку. Стан хлопця вкрай важкий, повідомляє Ірина Овадюк.

Попереду – ряд складних операцій та довга реабілітація, батькам не під силу витягнути усе це матеріально.

Номери карток, на які можна перерахувати кошти для допомоги:

5168 7574 0463 3531 Кузнецов Володимир Юрійович (тато).

5168 7573 1906 7338 Кузнецова Тетяна Володимирівна (мама).

Потребує допомоги волинянин, який тяжко травмувався в аварії за участю двох маршруток
Потребує допомоги волинянин, який тяжко травмувався в аварії за участю двох маршруток


Нагадаємо, раніше ішлося про те, що на Волині шукають свідків аварії, у якій травмувався мотоцикліст.

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Теги: аварія, Рожище, допомога, Андрій Кузнецов
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