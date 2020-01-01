12 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження журналіст Світлана Кирилова (на фото), уродженець Луцька, український письменник Павло Коробчук та директор Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, заслужений працівник культури України Василь Панасюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – Петрів, Павлів та Андріїв.
Бажаємо усім міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у праці.
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Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – Петрів, Павлів та Андріїв.
Бажаємо усім міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у праці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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