Лучани вимагають встановити обіцяні майданчики для вигулу собак

Лучани просять облаштувати обіцяні майданчики для вигулу собак.Відповідну петицію на платформі Єдиної системи петицій зареєструвалаЗаявниця вказує, що від власників собак вимагають дотримуватись правил вигулу собак, однак у Луцьку мало майданчиків, де можна погуляти з чотирилапим."Наразі вигул собак став дуже великою проблемою, так як дуже багато громадян просять дотримуватися законів по вигулу собак в місті. На повідку і в наморднику. Але ніхто не вимагає у влади дотримуватися законів щодо встановлення майданчиків для вигулу собак.Ще у 2014 році виконком Луцької міської ради прийняв рішення обладнати одинадцять майданчиків для вигулу. Але ситуація не змінилась.Думаю якби були такі майданчики, то не було б проблем з вигулом собак як у власників собак, так і у інших містян. А то виходить закони як і де вигулювати є, а місць, де ці закони можна дотримуватися - немає.Отже, прошу облаштувати 11 обіцяних майданчиків для вигулу собак у місті Луцьку", - йдеться у зверненні.Станом, на 11 липня петицію підтримали 29 людей. До кінця збору підписів залишилось 13 днів.