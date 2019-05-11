Лучани вимагають встановити обіцяні майданчики для вигулу собак
11 липень, 22:51
Лучани просять облаштувати обіцяні майданчики для вигулу собак.
Відповідну петицію на платформі Єдиної системи петицій зареєструвала Марія Собчук.
Заявниця вказує, що від власників собак вимагають дотримуватись правил вигулу собак, однак у Луцьку мало майданчиків, де можна погуляти з чотирилапим.
"Наразі вигул собак став дуже великою проблемою, так як дуже багато громадян просять дотримуватися законів по вигулу собак в місті. На повідку і в наморднику. Але ніхто не вимагає у влади дотримуватися законів щодо встановлення майданчиків для вигулу собак.
Ще у 2014 році виконком Луцької міської ради прийняв рішення обладнати одинадцять майданчиків для вигулу. Але ситуація не змінилась.
Думаю якби були такі майданчики, то не було б проблем з вигулом собак як у власників собак, так і у інших містян. А то виходить закони як і де вигулювати є, а місць, де ці закони можна дотримуватися - немає.
Отже, прошу облаштувати 11 обіцяних майданчиків для вигулу собак у місті Луцьку", - йдеться у зверненні.
Станом, на 11 липня петицію підтримали 29 людей. До кінця збору підписів залишилось 13 днів.
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Відповідну петицію на платформі Єдиної системи петицій зареєструвала Марія Собчук.
Заявниця вказує, що від власників собак вимагають дотримуватись правил вигулу собак, однак у Луцьку мало майданчиків, де можна погуляти з чотирилапим.
"Наразі вигул собак став дуже великою проблемою, так як дуже багато громадян просять дотримуватися законів по вигулу собак в місті. На повідку і в наморднику. Але ніхто не вимагає у влади дотримуватися законів щодо встановлення майданчиків для вигулу собак.
Ще у 2014 році виконком Луцької міської ради прийняв рішення обладнати одинадцять майданчиків для вигулу. Але ситуація не змінилась.
Думаю якби були такі майданчики, то не було б проблем з вигулом собак як у власників собак, так і у інших містян. А то виходить закони як і де вигулювати є, а місць, де ці закони можна дотримуватися - немає.
Отже, прошу облаштувати 11 обіцяних майданчиків для вигулу собак у місті Луцьку", - йдеться у зверненні.
Станом, на 11 липня петицію підтримали 29 людей. До кінця збору підписів залишилось 13 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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