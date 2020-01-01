У громаді поблизу Луцька штрафуватимуть за спалювання сміття та гілок





Про це інформують на



Нещодавно на номер «102» надійшло повідомлення від жителів села Струмівка, які скаржились на те, що їхній сусід на подвір’ї свого домогосподарства палить гілки та листя.





Поліцейський офіцер Підгайцівської ОТГ виїхав на місце події та склав протокол про адмінпорушення.



За це передбачене покарання у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителям Підгайцівської ОТГ нагадують про те, що на території громади заборонено спалювати сміття, гілки та сухе листя.Про це інформують на сайті громади.Нещодавно на номер «102» надійшло повідомлення від жителів села Струмівка, які скаржились на те, що їхній сусід на подвір’ї свого домогосподарства палить гілки та листя.Поліцейський офіцер Підгайцівської ОТГ виїхав на місце події та склав протокол про адмінпорушення.За це передбачене покарання у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.

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