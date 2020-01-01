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У громаді поблизу Луцька штрафуватимуть за спалювання сміття та гілок

У громаді поблизу Луцька штрафуватимуть за спалювання сміття та гілок
Жителям Підгайцівської ОТГ нагадують про те, що на території громади заборонено спалювати сміття, гілки та сухе листя.

Про це інформують на сайті громади.

Нещодавно на номер «102» надійшло повідомлення від жителів села Струмівка, які скаржились на те, що їхній сусід на подвір’ї свого домогосподарства палить гілки та листя.

У громаді поблизу Луцька штрафуватимуть за спалювання сміття та гілок

Поліцейський офіцер Підгайцівської ОТГ виїхав на місце події та склав протокол про адмінпорушення.

За це передбачене покарання у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.

У громаді поблизу Луцька штрафуватимуть за спалювання сміття та гілок

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Теги: Підгайцівська ОТГ, Струмівка, спалювання гілок, штраф
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