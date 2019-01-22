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У Києві прорвало тепломережу: фонтан бив до шостого поверху. ВІДЕО

У Києві прорвало тепломережу: фонтан бив до шостого поверху. ВІДЕО
У Києві в мікрорайоні Березняки стався прорив труби, внаслідок чого утворився «фонтан» щонайменше до шостого поверху будинку.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зокрема, на оприлюдненому відео видно, що струмінь води б’є під напором і досягає верхніх поверхів дев'ятиповерхівки.

«На Миколайчука (Березняки) планове миття будинку», - йдеться в повідомленні.

У коментарях під відео зазначають, що вода б’є разом зі щебенем, вікна вибиті до 6 поверху.


У Київтеплоенерго пояснили, що аварія на Березняках сталася під час гідравлічних випробувань.

«Під час гідравлічних випробувань виявили пошкодження теплової мережі з витоком води назовні. Вода у трубопроводі знаходилась під тиском, через що у результаті пориву утворився струмінь», - зазначають в повідомленні.

За даними Київтеплоенерго, постраждалих немає.

У компанії запевнили, що пошкодження локалізували, спеціалісти готуються розпочати відновлювальні роботи.

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Теги: прорив, труба, вода, Київ
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