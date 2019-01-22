У Києві прорвало тепломережу: фонтан бив до шостого поверху. ВІДЕО





Про це повідомляє



Зокрема, на оприлюдненому відео видно, що струмінь води б’є під напором і досягає верхніх поверхів дев'ятиповерхівки.



«На Миколайчука (Березняки) планове миття будинку», - йдеться в повідомленні.



У коментарях під відео зазначають, що вода б’є разом зі щебенем, вікна вибиті до 6 поверху.





У Київтеплоенерго пояснили, що аварія на Березняках сталася під час гідравлічних випробувань.



«Під час гідравлічних випробувань виявили пошкодження теплової мережі з витоком води назовні. Вода у трубопроводі знаходилась під тиском, через що у результаті пориву утворився струмінь», - зазначають в повідомленні.



За даними Київтеплоенерго, постраждалих немає.



У компанії запевнили, що пошкодження локалізували, спеціалісти готуються розпочати відновлювальні роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в мікрорайоні Березняки стався прорив труби, внаслідок чого утворився «фонтан» щонайменше до шостого поверху будинку.Про це повідомляє Укрінформ Зокрема, на оприлюдненому відео видно, що струмінь води б’є під напором і досягає верхніх поверхів дев'ятиповерхівки.«На Миколайчука (Березняки) планове миття будинку», - йдеться в повідомленні.У коментарях під відео зазначають, що вода б’є разом зі щебенем, вікна вибиті до 6 поверху.У Київтеплоенерго пояснили, що аварія на Березняках сталася під час гідравлічних випробувань.«Під час гідравлічних випробувань виявили пошкодження теплової мережі з витоком води назовні. Вода у трубопроводі знаходилась під тиском, через що у результаті пориву утворився струмінь», - зазначають в повідомленні.За даними Київтеплоенерго, постраждалих немає.У компанії запевнили, що пошкодження локалізували, спеціалісти готуються розпочати відновлювальні роботи.

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