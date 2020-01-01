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В аеропортах Києва і Львова встановлять лабораторії для проведення ПЛР-тестів

В аеропортах Києва і Львова встановлять лабораторії для проведення ПЛР-тестів
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що займається пришвидшенням процесу встановлення в аеропортах Києва та Львова лабораторій для проведення ПЛР-тестів.

Про це він сказав на нараді з представниками уряду та правоохоронних відомств, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського, інформує пресслужба глави держави.

«Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що займається пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб прибулі пасажири могли робити там ПЛР-тести й у разі негативного результату не проходили самоізоляції», - йдеться в повідомленні.

Криклій також зазначив, що для уникнення скупчень людей біля лабораторій провів перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив’язати видачу результатів до додатку «Дій вдома». Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України, сказав він.

Як повідомляли раніше, в Україні дозволили не проходити карантин при поверненні з країн «червоного списку» за умови проведення аналізу на коронавірус.

Державна прикордонна служба отримує від МОЗ кожні три дні актуальні списки країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками захворюваності на COVID-19 і враховує їх під час пропуску людей з-за кордону.

Державами зі значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більш ніж 40 осіб на 100 тис. населення. У країн із "зеленої зони" показник менший, ніж 40 осіб на 100 тис. населення.

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Теги: аеропорт, лабораторія, ПЛР-тест
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