У волинському селі відновлять ремонт медпункту
Сьогодні, 03:21
Ще на одному проєкті, який реалізовують за кошти Світового банку, відновлять ремонтні роботи.
У селі Судче розпочнуться ремонтні роботи місцевого ФАПу, які були заморожені через брак фінансування – повідомляють на сайті Любешівської ОТГ.
Це робитимуть у рамках реалізації субпроєкту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».
Виконавцем робіт є об'єднання підприємств ПМП «Сатар» та ТзОВ «Луцьккомунбуд».
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У селі Судче розпочнуться ремонтні роботи місцевого ФАПу, які були заморожені через брак фінансування – повідомляють на сайті Любешівської ОТГ.
Це робитимуть у рамках реалізації субпроєкту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».
Виконавцем робіт є об'єднання підприємств ПМП «Сатар» та ТзОВ «Луцьккомунбуд».
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