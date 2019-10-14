У волинському селі відновлять ремонт медпункту





У селі Судче розпочнуться ремонтні роботи місцевого ФАПу, які були заморожені через брак фінансування – повідомляють на сайті



Це робитимуть у рамках реалізації субпроєкту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».



Виконавцем робіт є об'єднання підприємств ПМП «Сатар» та ТзОВ «Луцьккомунбуд».

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