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У волинському селі відновлять ремонт медпункту

У волинському селі відновлять ремонт медпункту
Ще на одному проєкті, який реалізовують за кошти Світового банку, відновлять ремонтні роботи.

У селі Судче розпочнуться ремонтні роботи місцевого ФАПу, які були заморожені через брак фінансування – повідомляють на сайті Любешівської ОТГ.

Це робитимуть у рамках реалізації субпроєкту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».

Виконавцем робіт є об'єднання підприємств ПМП «Сатар» та ТзОВ «Луцьккомунбуд».

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Теги: Судче, ремонт, медпункт
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