Винесли вирок лучанину, який забив чоловіка, а його тіло викинув у відстійник





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, повідомляє



Під час суду встановили, що 21 травня минулого року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, помітив двох чоловіків, які сиділи на лавці за столом та вдарив одного з них по обличчю. А під час словесного конфлікту з іншим чоловіком - наніс йому близько 15 ударів кулаком та ногами в область голови. Внаслідок насильницьких дій чоловік помер.



Аби приховати злочин вбивця перевіз тіло обвинуваченого в село Липляни, де викинув його у відстійник очисних споруд КП "Луцькводоканал". Тіло знайшли 22 травня.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений розповів, що в день злочину увечері він з внучкою повертався з дня народження. У дворі будинку він зустрів чоловіків, один з яких штовхнув та вдарив в ногу його внучку, через що дитина впала.



Через це він вдарив одного чоловіка в обличчя, від чого той впав та втратив свідомість. Іншого чоловіка він вдарив більше 10 разів.



Обвинувачений не визнав свою вину, оскільки не мав умислу вбивати.



Та незважаючи на це, вина пісудного була повністю доведена зібраними доказами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанину, який забив чоловіка, а потім викинув тіло у відстійник у Липлянах , присудили вісім років позбавлення волі.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, повідомляє ІА "Волинські новини" Під час суду встановили, що 21 травня минулого року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, помітив двох чоловіків, які сиділи на лавці за столом та вдарив одного з них по обличчю. А під час словесного конфлікту з іншим чоловіком - наніс йому близько 15 ударів кулаком та ногами в область голови. Внаслідок насильницьких дій чоловік помер.Аби приховати злочин вбивця перевіз тіло обвинуваченого в село Липляни, де викинув його у відстійник очисних споруд КП "Луцькводоканал". Тіло знайшли 22 травня.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений розповів, що в день злочину увечері він з внучкою повертався з дня народження. У дворі будинку він зустрів чоловіків, один з яких штовхнув та вдарив в ногу його внучку, через що дитина впала.Через це він вдарив одного чоловіка в обличчя, від чого той впав та втратив свідомість. Іншого чоловіка він вдарив більше 10 разів.Обвинувачений не визнав свою вину, оскільки не мав умислу вбивати.Та незважаючи на це, вина пісудного була повністю доведена зібраними доказами.

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