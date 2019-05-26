вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян попереджають про підвищення рівнів води у річках

Волинян попереджають про підвищення рівнів води у річках
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівнів води в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"11-13 липня, при подальшому підвищенні рiвня води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше перевищення небезпечної відмітки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинській області", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, впродовж 12-13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1,3 м над рiвнями 10 липня на 08 годину. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

На фонi пiдвищеної водностi на р.Стрв'яж бiля с.Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) можливий початковий вихiд води на заплаву.

Також повідомляють, що у зв’язку з опадами, мiсцями значними, 12-13 липня на рiчках басейнiв Прута i Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдвищенням рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над рiвнями 11 липня. В гiрських районах iснує загроза сходження селевих потоків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: річка, рівень води, паводок, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян попереджають про підвищення рівнів води у річках
Сьогодні, 07:24
Під Миколаєвом вантажівка на смерть збила прокурора
Сьогодні, 06:17
Винесли вирок лучанину, який до смерті забив чоловіка, а його тіло викинув у відстійник
Сьогодні, 05:34
У Маріуполі водій відволікся на мобільний і наїхав на двох патрульних
Сьогодні, 04:30
У волинському селі відновлять ремонт медпункту
Сьогодні, 03:21
Схожі новини
Волинян попереджають про можливі підтоплення Волинян попереджають про можливі підтоплення
04 липень, 13:31
Росте рівень води у річках: волинян попереджають про паводки та підтоплення Росте рівень води у річках: волинян попереджають про паводки та підтоплення
26 травень, 2019, 10:19
На Львівщині зіткнулися 4 авто: одна людина загинула. ФОТО На Львівщині зіткнулися 4 авто: одна людина загинула. ФОТО
11 липень, 13:22
Щоб вберегтися від паводків волиняни просять очистити меліоративні канали в області Щоб вберегтися від паводків волиняни просять очистити меліоративні канали в області
11 липень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян попереджають про підвищення рівнів води у річках
Сьогодні, 07:24
 0
Під Миколаєвом вантажівка на смерть збила прокурора
Сьогодні, 06:17
 0
Винесли вирок лучанину, який до смерті забив чоловіка, а його тіло викинув у відстійник
Сьогодні, 05:34
 0
У Маріуполі водій відволікся на мобільний і наїхав на двох патрульних
Сьогодні, 04:30
 0
У волинському селі відновлять ремонт медпункту
Сьогодні, 03:21
 0
Медіа
відео
1/8