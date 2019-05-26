Волинян попереджають про підвищення рівнів води у річках





Про це повідомляє



"11-13 липня, при подальшому підвищенні рiвня води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше перевищення небезпечної відмітки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинській області", - йдеться у повідомленні.



Окрім цього, впродовж 12-13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1,3 м над рiвнями 10 липня на 08 годину. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.



На фонi пiдвищеної водностi на р.Стрв'яж бiля с.Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) можливий початковий вихiд води на заплаву.



Також повідомляють, що у зв’язку з опадами, мiсцями значними, 12-13 липня на рiчках басейнiв Прута i Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдвищенням рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над рiвнями 11 липня. В гiрських районах iснує загроза сходження селевих потоків.

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