В Україні за добу зареєстрували 678 випадків COVID-19

Станом на ранок 12 липня в Україні підтвердили 53 521 випадок COVID-19, з них 26 118 одужали, 1383 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 678 випадків.Про це повідомляє Ценр громадського здоров'я України.Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 12.07 складає 26 020.Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (244,8), Львівській (229,5) та Закарпатській (200,4) областях.Наразі госпіталізовано 3724 особи, з них 89 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14 167 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 433 пацієнти.Захворювання було підтверджено у 3828 дітей та 7357 медиків, з них 4967 медпрацівників одужали.39 354 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.За добу досліджено 10 278 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 796 680 зразків та ІФА 349 746 зразків.Вінницька обл. — 2097 (1540 одужали);Волинська обл. — 3042 (1618 одужали);Дніпропетровська обл. — 1144 (1033 одужали);Донецька обл. — 759 (249 одужали);Житомирська обл. — 1532 (1129 одужали);Закарпатська обл. — 3909 (1258 одужали);Запорізька обл. — 621 (509 одужали);Івано-Франківська обл. — 3029 (1228 одужали);м. Київ — 6182 (2058 одужали);Київська обл. — 3026 (1821 одужали);Кіровоградська обл. — 673 (585 одужали);Луганська обл. — 93 (73 одужали);Львівська обл. — 7003 (1057 одужали);Миколаївська обл. — 481 (369 одужали);Одеська обл. — 2174 (947 одужали);Полтавська обл. — 331 (297 одужали);Рівненська обл. — 4598 (2738 одужали);Сумська обл. — 340 (295 одужали);Тернопільська обл. — 2231 (1391 одужали);Харківська обл. — 2649 (1412 одужали);Херсонська обл. — 204 (186 одужали);Хмельницька обл. — 908 (726 одужали);Черкаська обл. — 748 (592 одужали);Чернівецька обл. — 5140 (2725 одужали);Чернігівська обл. — 607 (282 одужали).