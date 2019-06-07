На Волині блискавка вбила молодого чоловіка





Про трагедію на своїй сторінці у Facebook Мар'яна Метельська.



На сторінці видання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу водойми у селі Колмів Горохівського району від удару блискавки загинув молодий чоловік.Про трагедію на своїй сторінці у Facebook написала журналісткаНа сторінці видання ВолиньOnline повідомили, що блискавка уразила жителя Волиці-Лобачівської, 1989 року народження. Постраждалому намагалися зробити штучне дихання, однак врятувати йому життя не вдалося.

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