На Волині блискавка вбила молодого чоловіка
Сьогодні, 10:59
Поблизу водойми у селі Колмів Горохівського району від удару блискавки загинув молодий чоловік.
Про трагедію на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Мар'яна Метельська.
На сторінці видання ВолиньOnline повідомили, що блискавка уразила жителя Волиці-Лобачівської, 1989 року народження. Постраждалому намагалися зробити штучне дихання, однак врятувати йому життя не вдалося.
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Про трагедію на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Мар'яна Метельська.
На сторінці видання ВолиньOnline повідомили, що блискавка уразила жителя Волиці-Лобачівської, 1989 року народження. Постраждалому намагалися зробити штучне дихання, однак врятувати йому життя не вдалося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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