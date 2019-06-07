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На Волині блискавка вбила молодого чоловіка

На Волині блискавка вбила молодого чоловіка
Поблизу водойми у селі Колмів Горохівського району від удару блискавки загинув молодий чоловік.

Про трагедію на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Мар'яна Метельська.

На сторінці видання ВолиньOnline повідомили, що блискавка уразила жителя Волиці-Лобачівської, 1989 року народження. Постраждалому намагалися зробити штучне дихання, однак врятувати йому життя не вдалося.

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Теги: блискавка, Волинь, смерть, Горохівський район, Колмів
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