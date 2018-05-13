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Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами

Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Інспектори відділу демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти Луцької міської ради продовжують дослідження території міста на предмет незаконних та самовільно встановлених конструкцій, зокрема – парканів «з минулого».

Пр це працівники департаменту повідомили на своїй сторінці у Facebook.

«Назад у минуле! Виключно такі асоціації викликає бажання окремих мешканців багатоквартирних будинків відокремити незрозмілими формами парканів нібито приватні прибудинкові території для того щоб у шинах росли квіти, щоб наскладувати непотребу з дому, чи просто розмістити альтанку без дозвільних документів, де будуть панувати постійний шум, галас, та вживання алкогольних напоїв у нічний час», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що розміщення таких конструкцій суперечить вимогам Правил благоустрою міста Луцька, Закону України «Про благоустрій населених пунктів». «Та й здоровому глузду в цілому...», – додають у мунварті,

Самовільно встановлені металеві та дерев'яні конструкції наразі виявили на вулицях Ківерцівській, Дубнівській, Потебні, Львівській та проспекті Молоді. Вони уже внесені у проект рішення виконавчого комітету міської ради про їх демонтаж.

Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами

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Теги: Муніципали, Луцьк, демонтаж, паркани
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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На перших двох фото паркан нормальний, обмежує доріжки з твердим покриттям. Такі території в приклад ще можна ставити.
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