Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами





Пр це працівники департаменту



«Назад у минуле! Виключно такі асоціації викликає бажання окремих мешканців багатоквартирних будинків відокремити незрозмілими формами парканів нібито приватні прибудинкові території для того щоб у шинах росли квіти, щоб наскладувати непотребу з дому, чи просто розмістити альтанку без дозвільних документів, де будуть панувати постійний шум, галас, та вживання алкогольних напоїв у нічний час», – йдеться у повідомленні.



Зазначають, що розміщення таких конструкцій суперечить вимогам Правил благоустрою міста Луцька, Закону України «Про благоустрій населених пунктів». «Та й здоровому глузду в цілому...», – додають у мунварті,



Самовільно встановлені металеві та дерев'яні конструкції наразі виявили на вулицях Ківерцівській, Дубнівській, Потебні, Львівській та проспекті Молоді. Вони уже внесені у проект рішення виконавчого комітету міської ради про їх демонтаж.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори відділу демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти Луцької міської ради продовжують дослідження території міста на предмет незаконних та самовільно встановлених конструкцій, зокрема – парканів «з минулого».Пр це працівники департаменту повідомили на своїй сторінці у Facebook.«Назад у минуле! Виключно такі асоціації викликає бажання окремих мешканців багатоквартирних будинків відокремити незрозмілими формами парканів нібито приватні прибудинкові території для того щоб у шинах росли квіти, щоб наскладувати непотребу з дому, чи просто розмістити альтанку без дозвільних документів, де будуть панувати постійний шум, галас, та вживання алкогольних напоїв у нічний час», – йдеться у повідомленні.Зазначають, що розміщення таких конструкцій суперечить вимогам Правил благоустрою міста Луцька, Закону України «Про благоустрій населених пунктів». «Та й здоровому глузду в цілому...», – додають у мунварті,Самовільно встановлені металеві та дерев'яні конструкції наразі виявили на вулицях Ківерцівській, Дубнівській, Потебні, Львівській та проспекті Молоді. Вони уже внесені у проект рішення виконавчого комітету міської ради про їх демонтаж.

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