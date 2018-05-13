Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Сьогодні, 11:50
Інспектори відділу демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти Луцької міської ради продовжують дослідження території міста на предмет незаконних та самовільно встановлених конструкцій, зокрема – парканів «з минулого».
Пр це працівники департаменту повідомили на своїй сторінці у Facebook.
«Назад у минуле! Виключно такі асоціації викликає бажання окремих мешканців багатоквартирних будинків відокремити незрозмілими формами парканів нібито приватні прибудинкові території для того щоб у шинах росли квіти, щоб наскладувати непотребу з дому, чи просто розмістити альтанку без дозвільних документів, де будуть панувати постійний шум, галас, та вживання алкогольних напоїв у нічний час», – йдеться у повідомленні.
Зазначають, що розміщення таких конструкцій суперечить вимогам Правил благоустрою міста Луцька, Закону України «Про благоустрій населених пунктів». «Та й здоровому глузду в цілому...», – додають у мунварті,
Самовільно встановлені металеві та дерев'яні конструкції наразі виявили на вулицях Ківерцівській, Дубнівській, Потебні, Львівській та проспекті Молоді. Вони уже внесені у проект рішення виконавчого комітету міської ради про їх демонтаж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пр це працівники департаменту повідомили на своїй сторінці у Facebook.
«Назад у минуле! Виключно такі асоціації викликає бажання окремих мешканців багатоквартирних будинків відокремити незрозмілими формами парканів нібито приватні прибудинкові території для того щоб у шинах росли квіти, щоб наскладувати непотребу з дому, чи просто розмістити альтанку без дозвільних документів, де будуть панувати постійний шум, галас, та вживання алкогольних напоїв у нічний час», – йдеться у повідомленні.
Зазначають, що розміщення таких конструкцій суперечить вимогам Правил благоустрою міста Луцька, Закону України «Про благоустрій населених пунктів». «Та й здоровому глузду в цілому...», – додають у мунварті,
Самовільно встановлені металеві та дерев'яні конструкції наразі виявили на вулицях Ківерцівській, Дубнівській, Потебні, Львівській та проспекті Молоді. Вони уже внесені у проект рішення виконавчого комітету міської ради про їх демонтаж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
На перших двох фото паркан нормальний, обмежує доріжки з твердим покриттям. Такі території в приклад ще можна ставити.
Останні новини
Нібито приватні території: мешканців луцьких багатоповерхівок змушують демонтувати незаконні паркани, городи і шини з квітами
Сьогодні, 11:50
У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Василя Королюка*
Сьогодні, 11:20
На Волині блискавка вбила молодого чоловіка
Сьогодні, 10:59
В Україні за добу зареєстрували 678 випадків COVID-19
Сьогодні, 10:10