На Волині чоловік намагався перевезти через кордон більш ніж 2 кілограми коштовного каміння
Сьогодні, 12:55
В пункті пропуск «Ягодин» прикордонники Луцького загону, спільно з військовослужбовцями спецпідрозділу «ДОЗОР» та співробітниками митниці, виявили у одного із водіїв схованку з більш ніж 2-ма кілограмами бурштину.
Трапилося це вчора, 12 липня, – повідомляють на сайті Державної прикордонної служби України.
Вантажівка марки «Сканія» під керуванням громадянина України прибула у пункт пропуску на смугу руху «червоний коридор». Та попри відповідність документів правоохоронці прийняли рішення провести поглиблений огляд транспортного засобу. Зрештою в кабіні автомобіля, серед особистих речей, виявили каміння жовтого кольору загальною вагою понад 2 кг.
Охоронці кордону одразу ж надіслали до Нацполіції письмове повідомлення за ознаками ст. 240-1 ККУ «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину»
Оперативна група прибула у пункт пропуску за лічені хвилини.
Каміння передали на експертизу, а водій вантажівки у супроводі поліції залишив межі пункту пропуску для проведення подальших слідчих дій.
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Трапилося це вчора, 12 липня, – повідомляють на сайті Державної прикордонної служби України.
Вантажівка марки «Сканія» під керуванням громадянина України прибула у пункт пропуску на смугу руху «червоний коридор». Та попри відповідність документів правоохоронці прийняли рішення провести поглиблений огляд транспортного засобу. Зрештою в кабіні автомобіля, серед особистих речей, виявили каміння жовтого кольору загальною вагою понад 2 кг.
Охоронці кордону одразу ж надіслали до Нацполіції письмове повідомлення за ознаками ст. 240-1 ККУ «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину»
Оперативна група прибула у пункт пропуску за лічені хвилини.
Каміння передали на експертизу, а водій вантажівки у супроводі поліції залишив межі пункту пропуску для проведення подальших слідчих дій.
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