На Волині чоловік намагався перевезти через кордон більш ніж 2 кілограми коштовного каміння





Трапилося це вчора, 12 липня, – повідомляють на



Вантажівка марки «Сканія» під керуванням громадянина України прибула у пункт пропуску на смугу руху «червоний коридор». Та попри відповідність документів правоохоронці прийняли рішення провести поглиблений огляд транспортного засобу. Зрештою в кабіні автомобіля, серед особистих речей, виявили каміння жовтого кольору загальною вагою понад 2 кг.



Охоронці кордону одразу ж надіслали до Нацполіції письмове повідомлення за ознаками ст. 240-1 ККУ «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину»



Оперативна група прибула у пункт пропуску за лічені хвилини.



Каміння передали на експертизу, а водій вантажівки у супроводі поліції залишив межі пункту пропуску для проведення подальших слідчих дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуск «Ягодин» прикордонники Луцького загону, спільно з військовослужбовцями спецпідрозділу «ДОЗОР» та співробітниками митниці, виявили у одного із водіїв схованку з більш ніж 2-ма кілограмами бурштину.Трапилося це вчора, 12 липня, – повідомляють на сайті Державної прикордонної служби України.Вантажівка марки «Сканія» під керуванням громадянина України прибула у пункт пропуску на смугу руху «червоний коридор». Та попри відповідність документів правоохоронці прийняли рішення провести поглиблений огляд транспортного засобу. Зрештою в кабіні автомобіля, серед особистих речей, виявили каміння жовтого кольору загальною вагою понад 2 кг.Охоронці кордону одразу ж надіслали до Нацполіції письмове повідомлення за ознаками ст. 240-1 ККУ «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину»Оперативна група прибула у пункт пропуску за лічені хвилини.Каміння передали на експертизу, а водій вантажівки у супроводі поліції залишив межі пункту пропуску для проведення подальших слідчих дій.

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