вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку ремонтуватимуть вулицю за майже 300 тисяч гривень

У Луцьку ремонтуватимуть вулицю за майже 300 тисяч гривень
У Луцьку ремонтуватимуть вулицю Замкову. Поточний ремонт коштуватиме до 296,8 тисячі гривень.

Виконавця робіт визначать через відкриті торги. Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, – пише ВолиньOnline.

Тендерні пропозиції приймають до 27 липня, розпочнуть аукціон 28 липня.

Строк виконання робіт – до 30 листопада. Очікувана вартість становить 296,8 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, вулиця, Замкова, ремонт, дорога, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку ремонтуватимуть вулицю за майже 300 тисяч гривень
Сьогодні, 14:58
Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі
Сьогодні, 14:30
Волинь та ще 6 областей України не готові до послаблення карантину
Сьогодні, 13:56
У селі під Луцьком тимчасово вимкнуть воду 14 липня
Сьогодні, 13:28
На Волині чоловік намагався перевезти через кордон більш ніж 2 кілограми коштовного каміння
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
У Луцьку цьогоріч ремонтуватимуть головну вулицю міста У Луцьку цьогоріч ремонтуватимуть головну вулицю міста
28 січень, 2019, 12:51
У Луцьку просять капітально відремонтувати дорогу. ФОТО У Луцьку просять капітально відремонтувати дорогу. ФОТО
21 травень, 2018, 10:33
У Луцьку ремонтують одну з центральних вулиць У Луцьку ремонтують одну з центральних вулиць
13 вересень, 2017, 11:17
У Луцьку просять відремонтувати зруйновану дорогу на Мамсурова У Луцьку просять відремонтувати зруйновану дорогу на Мамсурова
13 травень, 10:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку ремонтуватимуть вулицю за майже 300 тисяч гривень
Сьогодні, 14:58
 0
Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі
Сьогодні, 14:30
 0
Волинь та ще 6 областей України не готові до послаблення карантину
Сьогодні, 13:56
 0
У селі під Луцьком тимчасово вимкнуть воду 14 липня
Сьогодні, 13:28
 0
На Волині чоловік намагався перевезти через кордон більш ніж 2 кілограми коштовного каміння
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8