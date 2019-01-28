У Луцьку ремонтуватимуть вулицю за майже 300 тисяч гривень





Виконавця робіт визначать через відкриті торги. Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, – пише



Тендерні пропозиції приймають до 27 липня, розпочнуть аукціон 28 липня.



Строк виконання робіт – до 30 листопада. Очікувана вартість становить 296,8 тисячі гривень.

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