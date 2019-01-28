У Луцьку ремонтуватимуть вулицю за майже 300 тисяч гривень
Сьогодні, 14:58
У Луцьку ремонтуватимуть вулицю Замкову. Поточний ремонт коштуватиме до 296,8 тисячі гривень.
Виконавця робіт визначать через відкриті торги. Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, – пише ВолиньOnline.
Тендерні пропозиції приймають до 27 липня, розпочнуть аукціон 28 липня.
Строк виконання робіт – до 30 листопада. Очікувана вартість становить 296,8 тисячі гривень.
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Виконавця робіт визначать через відкриті торги. Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, – пише ВолиньOnline.
Тендерні пропозиції приймають до 27 липня, розпочнуть аукціон 28 липня.
Строк виконання робіт – до 30 листопада. Очікувана вартість становить 296,8 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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