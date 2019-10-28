Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі

Андрію Кузнецову, який постраждав у дорожньо-транспортній пригоді за участі маршрутних таксі поблизу автостанції у Рожищі.



Нагадаємо,



Постраждалий хлопець – житель села Топільне Рожищенського району. Внаслідок аварії він отримав низку важких травм і перебуває у відділенні дитячої анестезіології та інтенсивної терапії дитячої обласної лікарні в Луцьку. Стан хлопця важкий.



Батьки збирають гроші на операції та реабілітацію та просять долучитися усіх небайдужих.



Номери карток батьків:



5168 7574 0463 3531 Кузнецов Володимир Юрійович;

5168 7573 1906 7338 Кузнецова Тетяна Володимирівна.

Телефон тата: 097 048 17 45.





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