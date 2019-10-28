вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі

Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі
Усіх небайдужих просять допомогти Андрію Кузнецову, який постраждав у дорожньо-транспортній пригоді за участі маршрутних таксі поблизу автостанції у Рожищі.

Нагадаємо, аварія сталась 9 липня, згодом поліція шукала свідків ДТП. Про це пише Район.Рожище.

Постраждалий хлопець – житель села Топільне Рожищенського району. Внаслідок аварії він отримав низку важких травм і перебуває у відділенні дитячої анестезіології та інтенсивної терапії дитячої обласної лікарні в Луцьку. Стан хлопця важкий.

Батьки збирають гроші на операції та реабілітацію та просять долучитися усіх небайдужих.

Номери карток батьків:

5168 7574 0463 3531 Кузнецов Володимир Юрійович;
5168 7573 1906 7338 Кузнецова Тетяна Володимирівна.
Телефон тата: 097 048 17 45.

Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Рожище, ДТП, лікування, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку ремонтуватимуть вулицю за майже 300 тисяч гривень
Сьогодні, 14:58
Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі
Сьогодні, 14:30
Волинь та ще 6 областей України не готові до послаблення карантину
Сьогодні, 13:56
У селі під Луцьком тимчасово вимкнуть воду 14 липня
Сьогодні, 13:28
На Волині чоловік намагався перевезти через кордон більш ніж 2 кілограми коштовного каміння
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
Лікарі продовжують боротися за життя 10-річної Соломії, яку збили на «зебрі» у Луцьку Лікарі продовжують боротися за життя 10-річної Соломії, яку збили на «зебрі» у Луцьку
28 жовтень, 2019, 10:52
У волинському місті водій буса переїхав велосипедиста: чоловік помер у лікарні. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО 18+ У волинському місті водій буса переїхав велосипедиста: чоловік помер у лікарні. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО 18+
09 вересень, 2019, 09:14
У Рожищі авто на швидкості влетіло в паркан. ВІДЕО У Рожищі авто на швидкості влетіло в паркан. ВІДЕО
19 липень, 2018, 12:25
Жахлива аварія на Волині: загинула жінка, чоловік та діти у реанімації Жахлива аварія на Волині: загинула жінка, чоловік та діти у реанімації
19 грудень, 2017, 20:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку ремонтуватимуть вулицю за майже 300 тисяч гривень
Сьогодні, 14:58
 0
Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі
Сьогодні, 14:30
 0
Волинь та ще 6 областей України не готові до послаблення карантину
Сьогодні, 13:56
 0
У селі під Луцьком тимчасово вимкнуть воду 14 липня
Сьогодні, 13:28
 0
На Волині чоловік намагався перевезти через кордон більш ніж 2 кілограми коштовного каміння
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8