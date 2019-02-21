У двадцятирічного юнака, який поборов рак, стався рецидив: хлопець благає про допомогу

Семен Цикорський, який завершив навчання у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій та мешкає разом із дружиною у Луцьку, знову на нелегкій стежці боротьби за право жити. Ще у 2018-му році у хлопця діагностували синовіальну саркому м’яких тканин правого плеча з метастазами в легенях четвертої стадії. Однак, у квітні 2020-го Семену вдалось увійти в ремісію – метастази нібито зникли. Ні у Києві, ні у Луцьку під час КТ їх не виявили. Але учора, 10 липня, під час чергової томографії, лікарі виявили у Семена метастази у легенях – уже в іншому місці.



Про це кореспонденту



Нагадаємо, раніше на сайті йшлося про те, що із неймовірної історії життя та кохання Семена Цикорського та його дружини Анни можна сміливо писати сценарій до романтичного фільму. Не зважаючи на досить юний вік, на долю хлопця випали неабиякі випробування – у нього діагностували онкологію останньої, четвертої стадії. Важке захворювання перевернуло світ Семена з ніг на голову, і хто-зна, як би усе могло закінчитися, якби пліч-о-пліч зі своїм коханим не вела мужню боротьбу за право жити його вірна дружина Анна, яка вийшла заміж за молодого чоловіка, знаючи про складну недугу.







«Вчора, після отримання результатів КТ мені хотілось вити вовком, потім померти. Я ж вірив, що з раком покінчено! Зізнаюсь, від розпачу я розплакався. Що робити? Хотілось кричати раку «Йди! Я жити хочу!». Напився валер’янки і зрозумів, що потрібно брати себе в руки. Після того, як медики мене запевнили, що я абсолютно здоровий, я їм повірив. Чемно дотримувався усіх рекомендацій. Три місяці не ходив на роботу, бо лікар заборонив. Сказав, якщо результати КТ будуть гарними, я зможу працювати. На радощах я попередив дирекцію на роботі, що 13 липня уже зможу вийти… І тут такий удар. А коштів зовсім не лишилося…», - ділиться переживаннями молодий чоловік.



З його слів, він і досі вірить, що з Богом у серці можливо все.



«Я благаю про допомогу всіх небайдужих людей, і я дуже сильно сподіваюся, що Ви не залишитеся осторонь моєї біди. На даний момент у мене в житті склалася дуже важка ситуація, яку я вже просто фізично і фінансово не можу вирішити. У мене рецидив в легенях. Оскільки після останнього КТ я не міг працювати, бо, згідно із рекомендацією лікарів, відновлював свій організм більше трьох місяців. У 2018-му році у мене виявили саркому м'яких тканин з метастазами в легенях 4-го ступеня. Перед операцією я пройшов дві хімії, метастази зникли і в 2019-му році мені зробили операцію на м'яз. Після цього я пройшов ще три хімії… Все начебто добре. Живу, радію… Аж 10 липня цього року у мене планове обстеження - і у мене рецидив. Рак повернувся в легені, в правій легені є вузлова тінь до 10 міліметрів, в лівій - до 5 мм. При попередньому КТ від 2 квітня 2020 року цих плям не було», - зі смутком розповідає Семен. Результати КТ Семена Цикорського за 2 квітня 2020 року



Результати КТ за 10 липня 2020 року







Хлопець зізнається, що, попри важку недугу, у нього, як і у кожної людини, є певні цілі на життя.



«Я хочу досягати успіхів, підкорювати вершини. Просто мрію забути весь цей жах і радіти життю, гідно працювати, адже сьогодні я вже дипломований спеціаліст. Я знаю, що просити - це недобре, але якщо хто може допомогти, прошу про допомогу. Найближчим часом мені потрібно ставити порт під ключицю у Києві. Усі мої вени вже спалені від численної хімії. Поки що невідомо, що буде далі: або знову хімія, або операція. 13 липня мені проведуть МРТ з контрастом. Налаштовую себе на краще. У понеділок їду до Інституту раку за призначеннями, де вирішать питання про моє подальше лікування», - зітхає молодий чоловік.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-річний уродженець міста Курахово Донецької області, який завершив навчання у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій та мешкає разом із дружиною у Луцьку, знову на нелегкій стежці боротьби за право жити. Ще у 2018-му році у хлопця діагностували синовіальну саркому м’яких тканин правого плеча з метастазами в легенях четвертої стадії. Однак, у квітні 2020-го Семену вдалось увійти в ремісію – метастази нібито зникли. Ні у Києві, ні у Луцьку під час КТ їх не виявили. Але учора, 10 липня, під час чергової томографії, лікарі виявили у Семена метастази у легенях – уже в іншому місці.Про це кореспонденту Інформаційного агентства Волинські Новини повідомив Семен Цикорський.Нагадаємо, раніше на сайті йшлося про те, що із неймовірної історії життя та кохання Семена Цикорського та його дружиниможна сміливо писати сценарій до романтичного фільму. Не зважаючи на досить юний вік, на долю хлопця випали неабиякі випробування – у нього діагностували онкологію останньої, четвертої стадії. Важке захворювання перевернуло світ Семена з ніг на голову, і хто-зна, як би усе могло закінчитися, якби пліч-о-пліч зі своїм коханим не вела мужню боротьбу за право жити його вірна дружина Анна, яка вийшла заміж за молодого чоловіка, знаючи про складну недугу.«Вчора, після отримання результатів КТ мені хотілось вити вовком, потім померти. Я ж вірив, що з раком покінчено! Зізнаюсь, від розпачу я розплакався. Що робити? Хотілось кричати раку «Йди! Я жити хочу!». Напився валер’янки і зрозумів, що потрібно брати себе в руки. Після того, як медики мене запевнили, що я абсолютно здоровий, я їм повірив. Чемно дотримувався усіх рекомендацій. Три місяці не ходив на роботу, бо лікар заборонив. Сказав, якщо результати КТ будуть гарними, я зможу працювати. На радощах я попередив дирекцію на роботі, що 13 липня уже зможу вийти… І тут такий удар. А коштів зовсім не лишилося…», - ділиться переживаннями молодий чоловік.З його слів, він і досі вірить, що з Богом у серці можливо все.«Я благаю про допомогу всіх небайдужих людей, і я дуже сильно сподіваюся, що Ви не залишитеся осторонь моєї біди. На даний момент у мене в житті склалася дуже важка ситуація, яку я вже просто фізично і фінансово не можу вирішити. У мене рецидив в легенях. Оскільки після останнього КТ я не міг працювати, бо, згідно із рекомендацією лікарів, відновлював свій організм більше трьох місяців. У 2018-му році у мене виявили саркому м'яких тканин з метастазами в легенях 4-го ступеня. Перед операцією я пройшов дві хімії, метастази зникли і в 2019-му році мені зробили операцію на м'яз. Після цього я пройшов ще три хімії… Все начебто добре. Живу, радію… Аж 10 липня цього року у мене планове обстеження - і у мене рецидив. Рак повернувся в легені, в правій легені є вузлова тінь до 10 міліметрів, в лівій - до 5 мм. При попередньому КТ від 2 квітня 2020 року цих плям не було», - зі смутком розповідає Семен. Результати КТ Семена Цикорського за 2 квітня 2020 рокуРезультати КТ за 10 липня 2020 рокуХлопець зізнається, що, попри важку недугу, у нього, як і у кожної людини, є певні цілі на життя.«Я хочу досягати успіхів, підкорювати вершини. Просто мрію забути весь цей жах і радіти життю, гідно працювати, адже сьогодні я вже дипломований спеціаліст. Я знаю, що просити - це недобре, але якщо хто може допомогти, прошу про допомогу. Найближчим часом мені потрібно ставити порт під ключицю у Києві. Усі мої вени вже спалені від численної хімії. Поки що невідомо, що буде далі: або знову хімія, або операція. 13 липня мені проведуть МРТ з контрастом. Налаштовую себе на краще. У понеділок їду до Інституту раку за призначеннями, де вирішать питання про моє подальше лікування», - зітхає молодий чоловік.

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