На заході України очікують похолодання і дощі
Сьогодні, 15:32
Завтра, 13-го липня, локальні грозові дощі йтимуть практично цілою Україною окрім східних областей.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
«Вже за фронтом температура опустилася до +12 градусів, а перед фронтом розпікає до +30 і вище. Вздовж смуги ллє, гримить і спостерігаються подекуди шквали», – йдеться у повідомленні.
Похолодає на Заході, Півночі та у більшості центральних областей, +12 +20 градусів. На решті території ще побуде спека. У Києві понеділок буде свіжим, з періодичним дощем. Вдень +18+20 градусів.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
«Вже за фронтом температура опустилася до +12 градусів, а перед фронтом розпікає до +30 і вище. Вздовж смуги ллє, гримить і спостерігаються подекуди шквали», – йдеться у повідомленні.
Похолодає на Заході, Півночі та у більшості центральних областей, +12 +20 градусів. На решті території ще побуде спека. У Києві понеділок буде свіжим, з періодичним дощем. Вдень +18+20 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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