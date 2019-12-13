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На заході України очікують похолодання і дощі

На заході України очікують похолодання і дощі
Завтра, 13-го липня, локальні грозові дощі йтимуть практично цілою Україною окрім східних областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

«Вже за фронтом температура опустилася до +12 градусів, а перед фронтом розпікає до +30 і вище. Вздовж смуги ллє, гримить і спостерігаються подекуди шквали», – йдеться у повідомленні.

Похолодає на Заході, Півночі та у більшості центральних областей, +12 +20 градусів. На решті території ще побуде спека. У Києві понеділок буде свіжим, з періодичним дощем. Вдень +18+20 градусів.

На заході України очікують похолодання і дощі

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Теги: дощ, Україна, погода, Діденко, літо, похолодання
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