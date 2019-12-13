На заході України очікують похолодання і дощі





Про це на своїй сторінці у Facebook Наталія Діденко.



«Вже за фронтом температура опустилася до +12 градусів, а перед фронтом розпікає до +30 і вище. Вздовж смуги ллє, гримить і спостерігаються подекуди шквали», – йдеться у повідомленні.



Похолодає на Заході, Півночі та у більшості центральних областей, +12 +20 градусів. На решті території ще побуде спека. У Києві понеділок буде свіжим, з періодичним дощем. Вдень +18+20 градусів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 13-го липня, локальні грозові дощі йтимуть практично цілою Україною окрім східних областей.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик«Вже за фронтом температура опустилася до +12 градусів, а перед фронтом розпікає до +30 і вище. Вздовж смуги ллє, гримить і спостерігаються подекуди шквали», – йдеться у повідомленні.Похолодає на Заході, Півночі та у більшості центральних областей, +12 +20 градусів. На решті території ще побуде спека. У Києві понеділок буде свіжим, з періодичним дощем. Вдень +18+20 градусів.

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