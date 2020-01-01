У Луцьку водій таксі облаштував авто захисною плівкою, аби захистити пасажирів від COVID-19





Про це волонтер Олександр Кваша



«Хочу подякувати особисто від себе та лучан, таксисту Едуарду зі служби Морячок таксі, який власноруч та із власної ініціативи зробив в автомобілі плівчану перегородку для безпеки та дотримання карантинних норм МОЗу, для зменшенню поширення COVID-19 у м. Луцьку. Моє особисте прохання до керівників всіх служб таксі у Луцьку, взяти до прикладу ініціативу Едуарда та максимально втілити задум в усіх машинах», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій таксі облаштував автомобіль захисною плівкою між передніми та задніми сидіннями, турбуючись про здоров'я пасажирів у зв'язку зі спалахом COVID-19.Про це волонтер написав у Facebook.«Хочу подякувати особисто від себе та лучан, таксистузі служби Морячок таксі, який власноруч та із власної ініціативи зробив в автомобілі плівчану перегородку для безпеки та дотримання карантинних норм МОЗу, для зменшенню поширення COVID-19 у м. Луцьку. Моє особисте прохання до керівників всіх служб таксі у Луцьку, взяти до прикладу ініціативу Едуарда та максимально втілити задум в усіх машинах», – йдеться у повідомленні.

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